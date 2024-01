Freevee bekommt mehr Inhalte

US-Fernsehen

Amazon und Tastemade haben sich auf einen umfangreichen Vertrag geeinigt.

Amazon MGM Studios und Tastemade haben eine erste Vereinbarung zur Produktion von spannenden Lifestyle-Inhalten bekannt gegeben. Im Rahmen der Partnerschaft werden Amazon MGM Studios und Tastemade in den nächsten Jahren 15 neue Shows auf Prime Video und Amazon Freevee bringen.wird die erste Factual-Show sein, die von der TV-Persönlichkeit, Köchin und Social-Media-Inhaltserstellerin Matilda "Tilly" Ramsay moderiert wird - der Tochter des mehrfachen Michelin-Sternekochs Gordon Ramsay. In jeder Folge erhält Tilly, eine leidenschaftliche Feinschmeckerin mit einem abenteuerlichen Gaumen, eine geheimnisvolle Kiste mit Waren von verschiedenen Köchen und Hobbyköchen aus der ganzen Welt, aus denen sie ein global inspiriertes Gericht zusammenstellt. Ihre Begeisterung für das Lernen und ihre Bereitschaft, die einzigartigen Rezepte auszuprobieren, werden die Zuschauer dazu inspirieren, auch zu Hause etwas Neues auszuprobieren, und sie werden zu "Machern". Die Serie wurde für 32 Episoden bestellt und wird ab 2024 in den Londoner Studios von Tastemade produziert."Wir freuen uns sehr, mit dem preisgekrönten Team von Tastemade zusammenzuarbeiten, um unseren Amazon-Kunden Tilly Ramsays frische und lustige Herangehensweise an das Kochen näher zu bringen", sagt Lauren Anderson, Head of AVOD, Unscripted und Targeted Programming, Amazon MGM Studios. "Tillys Charme, ihre Ausgelassenheit und ihre Fähigkeit, unvergessliche Essenserlebnisse zu schaffen, haben bereits Millionen von Anhängern begeistert, und wir freuen uns darauf, sie einem neuen Publikum von Essens-, Koch- und Lifestyle-Enthusiasten vorzustellen.""Wir sind begeistert von der Partnerschaft mit einem Kraftpaket wie Amazon MGM Studios, die es Tastemade ermöglicht, fesselnde Geschichten mit ihrem Publikum zu teilen", sagt Larry Fitzgibbon, Mitbegründer und CEO von Tastemade. "Wir sind einzigartig positioniert, um Premium-Lifestyle-Programme zu erstellen, die Menschen dazu inspirieren, echte Maßnahmen zu ergreifen, und Amazon ist die perfekte Plattform, um das zum Leben zu erwecken."Alle Inhalte werden von den Tastemade Studios unter der Leitung von Taye Shuayb, Global Head of Studios and Content Development, produziert. Die Inhalte reichen von Kochwettbewerben bis hin zu Reiseshows und werden von namhaften Talenten moderiert, die meisterhafte Geschichten aus dem Bereich Essen und Unterhaltung erzählen.