CBS startet Action-Show «The Summit»

US-Fernsehen

16 Abenteurer werden in den neuseeländischen Alpen für ein Preisgeld kämpfen.

CBS gab heute die neue Serienbestellung vonbekannt, einem Action-Adventure-Reality-Wettbewerb, der auf der erfolgreichen australischen Serie basiert und von dem Schauspieler und Neuseeländer Manu Bennett moderiert wird. "«The Summit» umfasst alles, was unsere Zuschauer an einer Reality-Show lieben - alltägliche Menschen, die ihre Ängste überwinden und bezwingen, ein hartes Strategiespiel und einen intensiven körperlichen und emotionalen Wettkampf", sagte Amy Reisenbach, Präsidentin von CBS Entertainment. "Vor einer atemberaubenden Bergkulisse ist dies ein Spiel mit hohem Einsatz, Adrenalin und spannenden Wendungen, das für fesselndes und inspirierendes Fernsehen sorgt.""Wir freuen uns sehr, dieses aufregende Abenteuer mit unseren Partnern bei CBS in einem bewährten Format zu erleben, das die Zuschauer international in seinen Bann gezogen hat", so Sharon Levy, CEO von Endemol Shine North America. "Wir können es kaum erwarten, dass die Zuschauer sich mit einer unglaublichen Gruppe von Kandidaten auf diese epische Reise begeben und erfahren, wie weit sie zu gehen bereit sind und was sie zu tun bereit sind, um «The Summit» zu erreichen.""Ich bin ein begeisterter Bergsteiger, aber der Grund, warum ich mich für diese Serie begeistere, hat wenig mit dem Klettern zu tun", sagt Kevin Lee, ausführender Produzent von «The Summit». "Es sind die menschlichen Dramen und Emotionen, die entstehen, wenn gewöhnliche Menschen durch intensive Spiele an ihre Grenzen gebracht werden, die diese Serie so fesselnd machen."Sechzehn Fremde begeben sich auf eine einmalige Reise durch die tückischen neuseeländischen Alpen und versuchen, den Gipfel eines weit entfernten, gewaltigen Berges zu erreichen. Mit ihren Rucksäcken, die zu gleichen Teilen aus 1 Million Dollar bestehen, muss die Gruppe in nur 14 Tagen eine anstrengende Strecke zurücklegen, um das Geld zu gewinnen, das sie bei sich tragen. Aber nicht jeder wird es schaffen, denn die Fremden müssen zusammenarbeiten, um das gefährliche Terrain, die unerbittlichen antarktischen Winde, die herzzerreißenden Herausforderungen und die herzzerreißenden Ausscheidungen auf ihrem Weg zum Gipfel zu meistern. Begleitet werden sie auf ihrer Reise vom "Hüter des Berges", der die Wanderer mit brutalen Wendungen überrascht und Entscheidungen erzwingt, die den ohnehin schon zermürbenden Aufstieg noch komplizierter machen. Moral und Beziehungen werden auf die Probe gestellt, wenn sie entscheiden müssen, was zu tun ist, wenn jemand zurückbleibt, denn wenn die Gruppe «The Summit» nicht rechtzeitig erreicht, ist das gesamte Preisgeld verloren.