«House of Ninjas» startet

Das Format aus Japan erzählt die Geschichte der Familie Tawara.

Netflix hat die Serieentwickelt und produziert, die ab Donnerstag, dem 15. Februar, weltweit und exklusiv ausgestrahlt wird. Ninjas gab es zu vielen wichtigen Zeiten in der japanischen Geschichte - aber was wäre, wenn sie auch in der modernen Gesellschaft noch heimliche Missionen ausführen würden? Die Serie spielt im heutigen Japan und erzählt die Geschichte der Familie Tawara, dem letzten Ninja-Clan, der seine Wurzeln nach einer besonderen Mission aufgegeben hat. Nun muss sich die Familie der größten Krise stellen, die Japan bisher erlebt hat - eine Krise, die das Land in seinen Grundfesten zu erschüttern droht.Die Hauptrolle in der Serie spielt Kento Kaku, der auch als Co-Executive Producer fungiert. Er geht mit großer Motivation an diese Serie heran und sagt, er habe sein Leben auf diese Arbeit verwettet. Kaku spielt Haru, den zweiten Sohn der Familie Tawara. Obwohl er ein Elite-Ninja mit unübertroffenen Fähigkeiten ist, führte Harus Freundlichkeit zu einer Katastrophe und einem großen Trauma, das ihn immer noch verfolgt. Die Schauspieler, die Harus Familie darstellen, sind Yosuke Eguchi als sein Vater Soichi, Tae Kimura als seine Mutter Yoko, Kengo Kora als sein älterer Bruder Gaku, Aju Makita als seine ältere Schwester Nagi und Nobuko Miyamoto als seine mysteriöse Großmutter Taki, die die Familie aus dem Schatten heraus beobachtet.Weitere Mitglieder der Besetzung, die wichtige Charaktere spielen, wurden jetzt bekannt gegeben. Riho Yoshioka spielt die Magazinreporterin Karen Ito, die über den Vorfall mit den Tawaras berichtet hat, der sich sechs Jahre zuvor ereignet hat. Tomorowo Taguchi spielt Jin Hamashima, einen Regierungsbeamten, der hinter den Kulissen arbeitet, um eine nationale Krise zu verhindern. Tokio Emoto spielt Masamitsu Oki, einen neuen Rekruten in Hamashimas Organisation, der bei seinen Ninja-Aktivitäten High-Tech-Ausrüstung einsetzt. Weitere Darsteller und ihre Nebenrollen wurden ebenfalls bekannt gegeben: Pierre Taki spielt Zensuke Omi, einen Detektiv, der eine Reihe von mysteriösen Raubüberfällen untersucht. Kyusaku Shimada spielt Kosaku Kuze, den Leiter eines Reinigungsteams, der von Hamashima beauftragt wird, die Spuren der Ninjas zu verwischen. Mariko Tsutsui spielt Toko Mukai, die politische Leiterin der Regierungspartei, die einst von der Familie Tawara gerettet wurde. Abgerundet wird das Staraufgebot durch Tenta Banka, der Riku spielt, den dritten Sohn der Tawaras und das einzige Mitglied der Familie, das nicht weiß, dass sie Ninjas sind.