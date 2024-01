Buchclub

Tim Schwab setzte sich mit dem Erfinder von Microsoft auseinander, der mit seiner Stiftung erheblichen Einfluss hat.

Wer an Bill Gates denkt, dem kommen schnell Stichworte wie "Gründer von Microsoft" oder auch "einer der reichsten Menschen der Welt". Beides ist Fakt, doch nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Leben des Milliarden schweren Unternehmers aus Seattle in den USA. Mit dem Buch „Das Bill-Gates-Problem“ nimmt der Autor Tim Schwab sich einer kritischen Betrachtung von Bill Gates und seiner Stiftung, der Bill and Melinda Gates Foundation, an.Hat sich Bill Gates in den letzten Jahren tatsächlich vom einst oft sogar als skrupellos bezeichneten Microsoft-Chef zum Wohltäter entwickelt? Mit seiner Stiftung lässt er dies anklingen und scheint damit einen echten Imagewandel vollzogen zu haben. Aber ist das wirklich so? Das ist die Frage, die der Autor in seinem Buch vollumfänglich zu beantworten versucht. Das Buch liest sich spannend wie ein Enthüllungsroman und bezieht sich dabei nicht auf Vermutungen, sondern auf Fakten. Es sind vor allem Insiderinformationen und interessante Dokumente, die der Autor im Laufe seiner Recherchen zusammengetragen hat und die das Bild vom Wohltäter damit deutlich ins Wanken bringen. Wie viel seines Schaffens in seiner Stiftung entspringt tatsächlich rein philanthropischen Aspekten und wie viel ist bei der Auswahl der Projekte, die die Stiftung finanziell unterstützt, politisches Kalkül fern ab des reinen Wohltätigkeitsaspekts?Der Autor Tim Schwab hat sich längst einen Namen als Investigativjournalist gemacht. Er bohrt dort nach, wo es weh tut und verschafft damit auch bislang wenig in den Fokus gerückten Themen die Aufmerksamkeit, die es braucht, um von der Gesellschaft beachtet und diskutiert zu werden. Der Autor recherchierte bereits seit dem Jahr 2019 für „Das Bill-Gates-Problem“. Das Buch des in den USA wohnhaften Tim Schwab erschien im Original im Jahr 2023 in englischer Sprache als „The Bill-Gates-Problem“. Übersetzt in die deutsche Sprache wurde es von Martina Wiese. Das am 14. November 2023 in deutscher Sprache im S. FISCHER Verlag erschienene Enthüllungsbuch umfasst in gebundener Ausgabe 592 spannende Seiten. Ebenfalls ist es als E-Book erhältlich.