Netflix kauft «WWE Raw»

International

Die Action-Serie, die bei USA Network startete, wechselt kommendes Jahr zu Netflix.

World Wrestling Entertainment (WWE) produziert ab 2025 die Sendungfür den Streaming-Dienst Netflix . Die Show startete am 11. Januar 1993 auf USA Network, wanderte zu Spike TV (heute Paramount Network), landete für einige Jahre bei Syfy und kehrte für lange Zeit zu USA Network zurück. Drei Stunden Wrestling am Montagabend werden ab 2025 auf Netflix zu sehen sein.Ab Januar 2025 wird Netflix die exklusive neue Heimat von «Raw» in den USA, Kanada, Großbritannien und Lateinamerika sein, wobei weitere Länder und Regionen im Laufe der Zeit hinzukommen werden. Als Teil der Vereinbarung wird Netflix auch die Heimat für alle WWE-Shows und -Specials außerhalb der USA werden, einschließlich «Raw» und der anderen wöchentlichen WWE-Shows - «SmackDown» und «NXT» - sowie der Premium-Live-Events des Unternehmens, einschließlich «WrestleMania», «SummerSlam» und «Royal Rumble». Die preisgekrönten Dokumentarfilme, Originalserien und kommenden Projekte von WWE werden ab 2025 auch international auf Netflix verfügbar sein. In Deutschland strahlt ProSieben Maxx die Sendung aus."Dieser Vertrag ist ein Meilenstein", sagte Mark Shapiro, TKO President und COO. "Sie verbindet das unverzichtbare WWE-Produkt mit der außergewöhnlichen globalen Reichweite von Netflix und sichert uns über viele Jahre hinweg erhebliche und vorhersehbare wirtschaftliche Vorteile. Unsere Partnerschaft verändert und stärkt die Medienlandschaft grundlegend, vergrößert die Reichweite von WWE dramatisch und bringt wöchentliche Live-Termine auf Netflix.""Wir freuen uns, «WWE Raw» mit seiner riesigen und leidenschaftlichen, generationsübergreifenden Fangemeinde auf Netflix zu haben", sagte Netflix Chief Content Officer, Bela Bajaria. "Indem wir unsere Reichweite, unsere Empfehlungen und unsere Fangemeinde mit WWE kombinieren, können wir ihren Zuschauern und unseren Mitgliedern mehr Freude und Mehrwert bieten. Raw ist die beste Sportunterhaltung, die 52 Wochen im Jahr großartige Charaktere und Geschichten mit Live-Action verbindet, und wir sind begeistert, diese langfristige Partnerschaft mit WWE einzugehen.""In seiner relativ kurzen Geschichte hat Netflix eine phänomenale Erfolgsbilanz in Sachen Storytelling vorzuweisen", sagte Nick Khan, Präsident der WWE. "Wir glauben, dass Netflix als eine der weltweit führenden Unterhaltungsmarken die ideale langfristige Heimat für die lebendige, loyale und ständig wachsende Fangemeinde von «Raw» ist."