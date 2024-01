MGM Studios arbeitet mit The Wonder Project

US-Fernsehen

Für Amazon Prime Video sollen neue Serien entwickelt werden.

Die MGM Studios gaben bekannt, dass sie mit dem kürzlich gegründeten The Wonder Project-Unternehmen zusammenarbeiten werden. Das unabhängige Studio, das von dem erfahrenen Produzenten Jon Erwin und der Unterhaltungsmanagerin Kelly Merryman Hoogstraten geleitet wird, wird im Rahmen der neuen Vereinbarung Serien und Filme mit spirituellem Hintergrund für Prime Video entwickeln. Dallas Jenkins, der Schöpfer und Produzent/Regisseur von «The Chosen», ist ein großer Anteilseigner und Sonderberater von The Wonder Project. Das erste Projekt aus dieser Zusammenarbeit,, wurde als Serie bestellt und wird exklusiv auf Prime Video zu sehen sein.«House of David» folgt dem einst mächtigen König Saul, der seinem eigenen Stolz zum Opfer fällt. Ein Prophet bereitet seinen Sturz vor, indem er den verstoßenen Hirtenjungen David zum zweiten König salbt. Während Sauls Wut wächst, navigiert David durch Liebe, Gewalt und Politik am Hof des Mannes, den er ersetzen soll. Zwei Könige. Ein Königreich. Das Ergebnis ist Krieg. «House of David» basiert auf einer Idee von Jon Erwin, der zusammen mit Chad Oaks, Mike Frislev und Jonathan Walker auch als ausführender Produzent fungiert. Justin Rosenblatt wird im Auftrag von The Wonder Project als ausführender Produzent fungieren."Als wir uns mit Jon, Kelly und Dallas trafen, waren wir von ihrer klaren und leidenschaftlichen Vision für The Wonder Project und ihrem Ehrgeiz, universelle Geschichten über Liebe, Triumph und Spiritualität zu erzählen, begeistert", so Vernon Sanders, Head of Television, Amazon MGM Studios. "Wir sind sehr gespannt auf den Umfang, das Ausmaß und das Storytelling von «House of David» und freuen uns darauf, dieses Epos und viele andere mit unseren weltweiten Prime Video Kunden zu teilen.""Unser Ziel bei The Wonder Project ist es, Geschichten zu erzählen, die den Glauben an Dinge wiederherstellen, die es wert sind, geglaubt zu werden, und das in großem Umfang", sagte Kelly Merryman Hoogstraten. "Wir sind überwältigt von Amazons Engagement, uns dabei zu helfen - sowohl durch die beträchtlichen Ressourcen, die sie uns zur Verfügung stellen, als auch durch ihr Vertrauen in uns, diese Geschichten authentisch an unser Publikum zu erzählen.""Mit «House of David» als erstem Projekt im Rahmen dieser neuen Vereinbarung legen wir den Grundstein für eine Reihe fesselnder, werteorientierter Filme und Fernsehsendungen", so Jon Erwin von The Wonder Project. "Dies ist ein Meilenstein für The Wonder Project, und wir sind begeistert, mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das unsere Mission und unser Publikum auf so bahnbrechende Weise versteht und unterstützt."