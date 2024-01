Millie Gibson verlässt «Doctor Who»

England

Mit Varada Sethu hat das Produktionsstudio eine neue Hauptdarstellerin gefunden.

An Weihnachten war Millie Gibson an der Seite von Ncuti Gatwa erstmals inzu sehen. Gibson ist vor allem durch ihre Arbeit in der britischen Seifenoper «Coronation Street» bekannt geworden. In der Science-Fiction-Serie verkörpert sie Ruby Sunday, ein Waisenmädchen, das zu Weihnachten ausgesetzt wurde. Auch in der 14. Staffel, die im Mai anläuft, wird Gibson wieder zu sehen sein.Für die 15. Staffel, die derzeit in Wales gedreht wird, wurde sie nicht mehr besetzt. Stattdessen hat das Produktionsstudio Bad Wolf Varade Sethu verpflichtet. Die Schauspielerin ist bekannt aus der Disney-Serie «Andor» und dem Spielfilm «Mrs. Sidhu Investigates».Showrunner Russell T. Davies, der die Kultserie 2005 wiederbelebte, kehrt als Autor und ausführender Produzent der neuen Staffel zurück, die von Bad Wolf koproduziert wird. Für seine erste Staffel konnte er Yasmin Finney («Heartstopper»), die Sängerin Bonnie Langford, Jonathan Groff von «Glee» und Indira Varma («Obsession») gewinnen.