Charter startet weiteren Streamingdienst

Vermischtes

Der Kabelbetreiber hat ein neues Paket für die spanischsprachige Kundschaft geschaffen.

TelevisaUnivision und Charter Communications gaben eine mehrjährige Vereinbarung zur Verlängerung und Erweiterung ihrer Partnerschaft bekannt. Diese Vereinbarung bietet Spectrum-Kunden weiterhin Zugang zu den meistgesehenen spanischsprachigen Nachrichten-, Sport- und Unterhaltungsprogrammen des Landes. Der moderne Vertragsrahmen soll Spectrum in die Lage versetzen, das riesige hispanische Publikum in den USA mit einem erweiterten Zugang zu einer noch nie dagewesenen Menge spanischsprachiger Inhalte zu bedienen. Im Rahmen der Vereinbarung wird TelevisaUnivision eine neue werbefinanzierte Premium-Abonnementversion von ViX entwickeln, die noch in diesem Jahr starten soll. Sie wird ohne zusätzliche Kosten für Spectrum-Kunden verfügbar sein, die TelevisaUnivision-Kanäle als Teil ihrer Spectrum TV Select- oder Mi Plan Latino-Pakete empfangen.Das "Premium with Ads"-Angebot von ViX ermöglicht den Zuschauern den Zugang zum gesamten ViX-Premium-Inhaltsangebot, einschließlich exklusiver Originalserien, Novelas, Komödien, Filme, Tausende von exklusiven Live-Fußballspielen und Zehntausende von Stunden an Bibliotheksinhalten mit einer moderaten Werbebelastung. Durch die Kombination der Premium-Streaming-Programme von ViX mit den marktführenden linearen Kanälen von TelevisaUnivision entsteht ein unübertroffenes spanischsprachiges Inhaltsangebot, das den Spectrum-Kunden ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung steht.Neben dem Zugang der Spectrum-Kunden zur kommenden werbefinanzierten Premium-Version von ViX erhöht die Vereinbarung die Flexibilität von Charter, seinen Videokunden hochwertige lineare und Over-the-Top-TV-Pakete anzubieten. Die US-Kanäle von TelevisaUnivision werden als integraler Startpartner in ein neues, innovatives, kostengünstiges spanischsprachiges Internet-Videopaket aufgenommen, das Spectrum in den kommenden Monaten auf den Markt bringen wird."Wir freuen uns, eine innovative Vereinbarung mit Charter zu treffen, die unser gemeinsames Engagement für den wachsenden hispanischen Markt unterstreicht und ihre Bedürfnisse und Interessen in den Vordergrund stellt. Damit wird sichergestellt, dass die führenden Inhalte von TelevisaUnivision den Zuschauern auch in den kommenden Jahren zur Verfügung stehen", sagte Mike Angus, Executive Vice President, Global Distribution and Streaming Partnerships bei TelevisaUnivision. "Dieser Deal zeigt den Wert, den wir unseren Partnern und Verbrauchern bieten können, indem wir weiterhin sowohl in die linearen als auch in die Streaming-Plattformen investieren, um ein komplementäres spanischsprachiges Content-Ökosystem zu schaffen."