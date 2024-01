Quotennews

Sat.1 kann an Wochentagen auf einen bockstarken Vormittag stolz sein. Doch die Zeit zwischen Mittag und Abend, da drückt der sprichwörtliche Schuh gewaltig.

Unantastbar holt dasvon 05:30 Uhr bis 10 Uhr zweistellige Marktanteile, sowohl insgesamt als auch in der klassischen Zielgruppe. Da ist keinerlei Kritik angebracht und auch das Folge-Programm ab 10 Uhr funktioniert. Mitsind die Reichweite zwar zunächst von 0,44 Millionen auf 0,32 Millionen, jedoch steigert das Blaulicht-Format sich über drei Folgen bis 13 Uhr auf 0,59 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil liegt schlussendlich hier bei starken 8,3 Prozent. Die Zielgruppe verhält sich ähnlich, von eher mageren 0,07 Millionen Umworbenen geht es in Richtung Mittagszeit auf 0,10 Millionen und damit 8,2 Prozent hoch.Und die Reichweiten bleiben stabil.schafft in zwei weiteren Ausgaben gestern jeweils 0,58 Millionen Zuschauern, die Zielgruppe wird mit 0,11 und 0,12 Millionen sogar sukzessive besser. Doch um 15 Uhr trifft der Bällchensender offensichtlich eine falsche Entscheidung.übernimmt und fällt krachen auf 0,26 Millionen Zuschauer und damit auf einen Marktanteil von 2,4 Prozent. Die Zielgruppe sinkt erstmals seit 08:30 Uhr, 0,09 Millionen Werberelevante schaffen noch 5,2 Prozent.Davon erholt sich der Sat.1-Tag so schnell nicht. Es braucht(Doppelfolge),und schlussendlichehe der Marktanteil mit 0,68 Millionen die Leistung von 14 Uhr wieder übertrifft. Mittlerweile ist es jedoch bereits 19 Uhr. Die 14- bis 49-Jährigen machen jedoch nun Probleme. Bei der zweiten Ausgabe «Urlaubs-Docs» und «Lebensretter hautnah» war man bereits wieder auf 0,11 und 0,15 Millionen gekommen, beim Krimi-Angebot am Vorabend waren "nur noch" 0,11 Millionen dabei. Damit fällt der Marktanteil auf 2,5 Prozent.