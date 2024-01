Neuer Freitagabend bei sixx

TV-News

Der Frauensender wiederholt unter anderem die Topmodel-Suche.

Mit dem Start vonbei ProSieben pausiert sixx seine bisherigen Formate am Freitagabend. Bislang strahlte man vier Episoden von «Verpfuscht – Ein Fall für die Beauty Docs» aus, die dann noch einmal ab Mitternacht wiederholt wurden. Ab 16. Februar läuft am Freitagabend die Topmodel-Suche mit Heidi Klum.Um 23.00 Uhr geht es mitweiter. Das Format aus Großbritannien wurde im Jahr 2015 produziert. Die Tattoo-Künstler Jay, Sketch und Alice reisen durch den Mittelmeerraum und kümmern sich in ihrem Pop-Up-Store um Tattoo-Notfälle – denn besonders im Urlaub passieren die größten Desaster auf der Haut. Mehr denn je ist hier das Know-How der Cover-up-Profis gefragt.sixx strahlt verschiedene Episoden mit deren Wiederholungen bis 03.45 Uhr aus. In der ersten Folge steht ein Urlaubstattoo im Mittelpunkt, das dem Elektriker Ian die Schamesröte ins Gesicht treibt. Nun will er sein String-Tanga-Tattoo wieder loswerden. Auch Jenny und Callum kommen mit ihren Tattoo-Sünden ins Studio und hoffen auf ein erlösendes Ergebnis.