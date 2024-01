Super RTL holt sich «Billy»

TV-News

Der frühe Vogel fängt die Kinder: Die Serie läuft im Morgenprogramm.

Der Kinderkanal Super RTL hat sich die Rechte an der belgisch-französischen Animationsseriegesichert. Die 52-teilige Serie wird ab Montag, den 19. Februar 2024, ab 06.10 Uhr in Doppelfolgen ausgestrahlt. Die Staffel beginnt mit der Episode „Auf der Suche nach Gold“.Billy ist im Wilden Westen aufgewachsen und wurde von seinem Vater mit aufregenden Geschichten großgezogen. In seinem Cowboy-Outfit kann er es kaum erwarten, loszuziehen! Und er ist entschlossen, sich diese Gelegenheit nicht entgehen zu lassen, denn jeder neue Tag bietet die Chance, ein Abenteuer zu erleben, das eines großen Cowboys würdig ist... Er schnappt sich seinen treuen Freund Jean-Claude und seine Komplizin Suzie und los geht's!Das passiert in der ersten Folge: Mit der geliehenen Goldsuchausrüstung des alten Jack machen sich Billy, Jojo und Susie auf die Suche nach Gold im Fluss. Ihr Abenteuer ist von Hoffnung und dem Wunsch nach Entdeckung geprägt. Die drei Freunde stehen am Anfang einer möglicherweise lebensverändernden Erfahrung.