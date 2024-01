«Oshi no Ko» kommt zu Amazon

International

Die Fernsehserie wird noch in diesem Jahr ausgestrahlt.

Am Sonntag gab Prime Video bekannt, dass es im Winter 2024 weltweit exklusiv eine Adaption der Live-Action-Dramaserieausstrahlen wird. Die von Toei produzierte Serie ist eine der größten Manga-Serien, die als Dramaserie und Film adaptiert wurde.«Oshi No Ko» erscheint seit 2020 fortlaufend im japanischen Manga-Magazin Weekly Young Jump unter der gemeinsamen Autorenschaft von Aka Akasaka und Mengo Yokoyari. Die spannenden Elemente und die unvergleichliche Handlung, die ohne Umschweife in die glamouröse, aber komplexe Welt der Unterhaltung eindringt, haben für Furore gesorgt und die Serie bei einem breiten Publikum beliebt gemacht. Bis Januar 2024 wurden insgesamt 15 Millionen Exemplare der Comics verkauft. Der Anime, der im Jahr 2023 ausgestrahlt wurde, wurde gelobt und geschätzt und erregte Aufmerksamkeit durch die genaue und getreue Darstellung der Geschichte, die liebevollen und schönen Zeichnungen sowie die innovativen und frischen Live-Szenen.Kaito Sakurai, der bereits in «Vivant» und «Ao Haru Ride» zu sehen war, spielt den Protagonisten Aqua, der in die Welt der Unterhaltung eindringt, um die Wahrheit hinter dem Tod seiner Mutter Ai Hoshino, dem Mittelpunkt der Idolgruppe 'B Komachi', aufzudecken. Asuka Saito, die im vergangenen Jahr ihren Abschluss bei der japanischen Idolgruppe „Nogizaka 46“ gemacht hat, verkörpert Ai. Nagisa Saito schlüpft in die Rolle von Ruby, der Zwillingsschwester von Aqua, die davon träumt, wie ihre Mutter ein Idol zu werden. Kana Arima, die ihre Idol-Karriere zusammen mit Ruby beginnt, wird von Nanoka Hara gespielt. Außerdem spielt Mizuki Kayashima Akane Kurokawa, eine Schauspielerin, die zu den "Gekidan Laralai" gehört und in Aqua verliebt ist.Die Autorin von Aka Akasaka sagt: "«Oshi No Ko» geht tief in die japanische Unterhaltungsindustrie hinein und beleuchtet nicht nur den Glanz und Glamour, sondern auch die dunklen Seiten, die in den Comics kritisiert werden. Deshalb war ich mir nicht sicher, ob «Oshi No Ko» jemals verfilmt werden würde. Aber ich bin Prime Video und TOEI sehr dankbar, dass sie das Potenzial der Serie erkannt haben, und dem Team, einschließlich der Schauspieler, dass sie ein Teil von «Oshi No Ko» sind. Obwohl ich die Geschichte aus meiner Perspektive als Manga-Autorin geschrieben habe, wäre es noch faszinierender, wenn sie als Live-Action-Dramaserie umgesetzt würde, die hoffentlich ein Publikum auf der ganzen Welt begeistern wird.