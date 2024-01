CBS macht Hundeshow mit Dolly Parton

US-Fernsehen

«Dolly Parton’s Pet Gala» wird am 21. Februar Premiere feiern.

Doggy Parton und CBS präsentieren, ein zweistündiges Varieté-Special mit exklusiven Auftritten der größten Stars der Musikszene und einem einzigartigen Laufsteg, der das Beste in Sachen Hundemode zeigt, mit Partons ikonischsten Looks sowie verschönerten Looks aus Dollys Doggy Parton Haustierlinie, Mittwoch, 21. Februar auf dem CBS Television Network."Ich habe im Laufe meiner Karriere schon viele Shows moderiert oder mit moderiert, aber ich war noch nie so aufgeregt, eine Show mit zu moderieren, wie bei dieser Tiergala! Ich liebe Tiere. Ich habe alle Arten von Tieren, und natürlich hatte ich schon immer kleine und große Hunde um mich herum! Wir werden in der Show Tiere aller Arten und Farben haben, und es gibt für mich nichts Schöneres, als wenn kleine Tiere das tun, was sie am besten können, und ich freue mich schon darauf! Es gibt so viele lustige Sachen, und ich weiß, dass alle Tierliebhaber da draußen diese Show lieben werden", sagte Dolly Parton.Zusätzlich zu den stylischen Welpen, die in den neuesten Hundemode-Trends über den Laufsteg laufen, wird es in der Show besondere Gäste geben, die an der Seite ihrer geliebten Haustiere auftreten, darunter Iain Armitage von «Young Sheldon», Drew Barrymore, Kristen Bell, Kristin Chenoweth, Margaret Cho, Neil Patrick Harris, Carson Kressley, Jim Nantz und Jessica Simpson, um nur einige zu nennen.