Wintersport im Zweiten bleibt unter 3 Millionen Zuschauern

Quotennews

Der Wintersport gehörte am Sonntag dem ZDF - es lief gut, jedoch auch nicht grandios.

Der sportliche Winter-Sonntag begann gestern bereits um etwa 10:20 Uhr. 0,91 Millionen Zuschauer verfolgten das Springen der Nordischen Kombiniererinnen aus dem deutschen Schonach. Mari Leinan Lund gewinnt das Springen vor einem Marktanteil von 10,6 Prozent, die jüngeren Zuschauer belegten mit 0,08 Millionen Fernsehenden 4,0 Prozent des Marktes. Bereits im direkten Anschluss und dem Springen der Nordischen Kombinierer aus Schonach knackte das ZDF mit 1,06 Millionen Zuschauern die Million-Marke.Der chronologisch nächste Meilenstein, die 2-Millionen-Marke, sollte jedoch erst am Nachmittag erreicht werden. Unterdessen holte der «Langlauf»-Weltcup aus Goms 1,24 Millionen Zuschauer, die «Rodel»-WM im Einer der Frauen schaffte 1,88 Millionen Zuschauer und der 10-km-«Langlauf» der Nordischen Kombinierer kratzte mit 1,95 Millionen an der angesprochenen Marke. Die jüngeren Zuschauer entwickelten sich stetig ins Positive, mit 0,26 Millionen 14- bis 49-Jährigen war man erstmals an diesem Tag mit 10,6 Prozent am Markt zweistellig unterwegs.Doch natürlich wartete alles auf die «Skiflug»-WM vom Kulm. Die ehemals weltgrößte Naturschanze bot Bühne für den Team-Wettbewerb im «Skifliegen». Den Sieg der Slowenischen Mannschaft sahen starke 2,57 Millionen Zuschauer, so waren am TV-Markt überzeugende 18,8 Prozent drin. Die jungen Zuschauer belegten an ihrem Markt 7,7 Prozent, hier konnten 0,22 Millionen definiert werden. Deutschland wurde hinter Österreich Dritter.