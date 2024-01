Reba McEntire dreht für NBC

US-Fernsehen

Der ehemalige Sitcom-Star hat ein neues Projekt an Land gezogen.

Die Sängerin und Schauspielerin Reba McEntire steht für eine neue Sitcom vor der Kamera. NBC hat einen namenlosen Piloten mit McEntire in der Hauptrolle bestellt und wird ihn auch produzieren. Produziert wird die Serie von der Universal Studio Group Universal Television.Die Serie handelt von einer Frau, die "das Restaurant ihres Vaters erbt und nicht gerade begeistert ist, als sie entdeckt, dass sie in ihrer Halbschwester einen neuen Geschäftspartner hat, von dem sie nie wusste, dass sie ihn hat". Kevin Abbott ist Autor und ausführender Produzent, Michael Hanel, Mindy Schultheis und Julie Abbott sind ausführende Produzenten.McEntire hat mit Hanel und Schultheis bereits bei der TheWB-Serie «Reba» und der ABC-Show «Malibu Country» zusammengearbeitet. «Reba» wurde zwischen 2001 und 2007 in sechs Staffeln und 127 Episoden ausgestrahlt. Die letzte Staffel lief auf dem Nachfolgesender The CW. «Malibu Country» lief nur eine Staffel mit 18 Episoden auf ABC zwischen 2012 und 2013.