Neue Tylor-Sheridan-Serie mit bekannten Gesichtern

US-Fernsehen

Für Paramount+ wird derzeit das Format «Landman» entwickelt.

Nach Informationen von „Variety“ haben die MTV-Studios für Taylor Sheridans neues Serienprojektdie Schauspieler Kayla Wallace («When Calls The Heart»), James Jordan («Yellowstone»), Mark Collie («Nashville») und Paulina Chávez («The Expanding Universe of Ashley Garcia») verpflichtet. Zuvor waren bereits Billy Bob Thornton und die weiteren Serienmitglieder Ali Larter, Michelle Randolph und Jacob Lofland angekündigt worden.Die Serie «Landman» basiert auf dem Podcast „Boomtown“ und spielt auf einer Ölplattform. Die Serie wird offiziell beschrieben als "eine Geschichte über Raufbolde und Milliardäre, die einen Boom anheizen, der so groß ist, dass er unser Klima, unsere Wirtschaft und unsere Geopolitik verändert".Wallace wird Rebecca Savage spielen, die als "extrem fähige und einschüchternde Haftpflichtanwältin, die nach West-Texas geschickt wird, um ein Chaos aufzuräumen" beschrieben wird. Jordan verkörpert Dale Bradley, "einen Ölingenieur und Arbeiterbären, der die Raufbolde auf den Ölfeldern managt und mit ihnen arbeitet. Er ist auch der Mitbewohner von Tommy Norris (Thornton)". Collie wird Sheriff Joeberg darstellen, der treffend als "ein Sheriff aus West-Texas" beschrieben wird. Chávez wird Ariana mimen, "eine junge Mutter, deren Familie einen Unfall hatte".