Neue Amazon-Serie mit «Squid Game»-Star

US-Fernsehen

Bereits seit Mai 2023 arbeitet Amazon an der neuen Serie «Butterfly».

Der ehemalige «Lost»-Star Daniel Dae Kim produziert derzeit die neue Amazon-Serie. Nun wurden die Schauspieler Park Hae-soo, Kim Tae-hee und Nayoon Kim für die Spionageserie unter Vertrag genommen. Die Boom! Studios verfilmen die gleichnamige Graphic Novel von Arash Amel, geschrieben von Amel und Marguerite Bennett und illustriert von Antonio Fuso und Stefano Simeone.In der Serie wird neben Kim auch Reina Hardesty die Hauptrolle spielen. «Butterfly» wurde im Mai 2023 als Serie bei Prime Video bestellt. Der Streaminganbieter hat die Serie für sechs Episoden in Auftrag gegeben. Park ist vor allem für seine Rolle als Sang Woo in der Netflix-Serie «Squid Game» bekannt. Seine Rolle brachte ihm unter anderem eine Nominierung als bester Nebendarsteller ein.Sein Leben gerät aus den Fugen, als ihn die Folgen einer unmöglichen Entscheidung aus seiner Vergangenheit einholen und er sich von Rebecca (Hardesty), einer jungen, tödlichen und soziopathischen Agentin, gejagt sieht, die ihn töten soll".