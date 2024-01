Dschungel startet mit 38,7 Prozent in die Finalwoche

Quotennews

Auch «Wer wird Millionär?» wusste mit einer Jahresbestleistung zu überzeugen.

Am Sonntag, 4. Februar, steigt das Finale der 17.-Staffel, die bisher eindrucksvolle Werte eingefahren hat. Auch am Montagabend war die Reality-Show wieder äußerst erfolgreich und das gefragteste Programm in der Zielgruppe. Ab 22:15 Uhr verfolgten die zweigeteilte Sendung 1,42 Millionen 14- bis 49-Jährige. Der Marktanteil lag bei grandiosen 38,7 Prozent. Auch insgesamt lief es beeindruckend, denn RTL verzeichnete 3,69 Millionen Zuschauer und 23,9 Prozent Marktanteil.Das um 23:07 Uhr eingeschobeneerfreute sich ebenfalls einer großen Reichweite. Pinar Atalay moderierte vor 3,26 Millionen Zuschauern, darunter 1,31 Millionen Jüngere. Die Marktanteile sanken leicht auf weiterhin beeindruckende 21,4 respektive 37,0 Prozent. Um kurz nach Mitternacht blieben noch 1,26 Millionen Zuschauer ab drei Jahren fürwach. Angela Finger-Erben und Oliva Jones erreichten 0,49 Millionen werberelevante Zuschauer bis 1:14 Uhr. Die Markanteile beliefen sich auf 20,0 Prozent bei allen und 32,7 Prozent in der Zielgruppe.Bereits zu Beginn der Primetime lief es für den Kölner Sender fantastisch, denn Günther Jauch lockte mit3,85 Millionen Menschen an. Die Quizsendung belegte 14,3 Prozent des Gesamtmarktes sowie 16,0 Prozent in der Zielgruppe. Beim werberelevanten Publikum wies die AGF eine Reichweite von 0,92 Millionen aus. Es war die mit Abstand erfolgreichste reguläre «WWM?»-Folge des noch jungen Jahres.