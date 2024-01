RTL setzt «Gecheckt» mit Mareile Höppner fort

TV-News

Insgesamt wird es drei neue Folge des Verbraucher-Magazins geben. Die erste läuft im Rahmen eines Verbraucher-Themenabends, bei dem auch Ron Perduss eine Rolle spielen wird.

Im August 2023 präsentierte «Extra»-Moderatorin Mareile Höppner zum bislang ersten und einzigen Mal das RTL-Verbraucher-Magazinsund befasste sich darin zur besten Sendezeit der Qualität von Tiefkühlkost. Mit 11,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe war der Kölner Sender sehr zufrieden, weswegen man nun drei neue Folgen angekündigt hat. Die erste Ausgabe in 2024, die sich rund um das Thema Fleisch dreht, läuft am 29. Februar um 20:15 Uhr im Rahmen eines Verbraucher-Themenabends.In der «Gecheckt»-Sendung treten zwei Großfamilien gegeneinander an und testen die Vor- und Nachteile von Fleisch und Fleischersatzprodukten in Bezug auf Geschmack, Kosten und vor allem Gesundheit. Außerdem kommt es zu einem Restaurantbesuch, bei dem über 70 Gästen vermeintlich Currywurst und Gulasch serviert wird. Doch wie viel Fleisch steckt wirklich in den Gerichten? Darüber hinaus wird mithilfe eines Zwillingspaares getestet, ob die Menge an Fleisch auch das biologische Alter bestimmen und sogar Gene verändern kann. Zudem wirft «Gecheckt» einen exklusiven Blick hinter die Kulissen von LIDLs veganer Eigenmarke Vemondo und reist mit Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens in die USA, zum Fleisch der Zukunft.Im weiteren Verlauf des Themenabends ist auch RTL-Verbraucherexperte Ron Perduss in einer neuen Ausgabezu sehen. Das Format war bereits Teil des Line-ups im vergangenen August und funktionierte im Zusammenspiel mit «Gecheckt» recht gut. Damals wurden 9,9 Prozent Marktanteil eingefahren. In der neuen Folge verrät Perduss die besten Spartipps rund um das Thema Essen. Gemeinsam mit Ernährungsberaterin Anja Tanas sowie Influencerin und Spar-Köchin Jennifer Kuschel zeigt er, wie sich trotz Inflation und steigenden Preisen noch Mahlzeiten für unter drei Euro zubereiten lassen.Die Ausstrahlung der beiden weiteren «Gecheckt»-Folgen sind für Mai geplant.