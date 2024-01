Das Erste räumt Primetime für Biathlon frei

TV-News

Nach fünf Jahren kehrt der IBU-Wintersport in die USA und nach Kanada zurück.

Fünf Jahre lang machte der IBU Biathlon Weltcup nicht in Nordamerika Station, die Rennen fanden ausschließlich in Europa statt. Mit der 47. Auflage der Internationalen Biathlon Union kehrt der Sport nach Amerika zurück. Aus diesem Grund gibt es am Freitag, 8. März 2024, um 20.15 Uhr keinen Familienfilm. Aus dem US-Bundesstaat Utah meldet sich Reporter Christian Dexne aus Soldier Hollow. Dort findet gerade der Weltcup im 7,5 km Staffellauf der Männer statt.Zwischen 22.15 und 22.35 Uhr laufen die «Tagesthemen», bevor es mit der «Sportschau» weitergeht. Zunächst stehen die Highlights der zweiten Fußball-Bundesliga auf dem Programm, ab etwa 22.50 Uhr ist der 7,5-Kilometer-Sprint der Frauen an der Reihe. Jetzt ist Wilfried Hark der Reporter. Am Samstagmittag folgen zahlreiche Wettkämpfe aus Oslo, Kranjska Gora, Are und Winterberg, bevor ab 17.15 Uhr die Highlights der dritten Fußball-Bundesliga auf dem Programm stehen.Um 20.15 Uhr steht die Biathlon-Weltcupstaffel der Damen auf dem Programm. Ab 21.45 Uhr ist die Dokumentationzu sehen. Für den siebten Teil zeichnet Christoph Nahr verantwortlich. Nach den «Tagesthemen» und dem «Wort zum Sonntag» wird der 10-Kilometer-Sprint der Männer übertragen. Die Übertragung endet gegen 00.30 Uhr.Das Verfolgungsrennen der Männer über 12,5 Kilometer und das Verfolgungsrennen der Frauen über 10 Kilometer sind im Ersten nicht im linearen Fernsehen geplant.Eine Woche später überträgt das ZDF aus Canmore. Am Donnerstag, 15. März, wird das Sprint-Finale der Frauen bereits um 17.15 Uhr übertragen. Das Sprint-Finale der Herren ist am Freitag ebenfalls ab 17.25 Uhr zu sehen. Moderator ist Alexander Ruda.