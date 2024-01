Primetime-Check

Wie erfolgreich war «In aller Freundschaft» im Ersten? Schauen bei ProSieben wirklich Millionen Clip-Shows?

Mit der DFB-Pokal-Partie zwischen dem FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf (3:1 im Elfermeterschießen) sicherte sich das ZDF 3,42 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und holte 15,5 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe sahen sich 0,67 Millionen Menschen das K.O.-Spiel an, das 13,7 Prozent holte. Zwei neue-Episoden verbuchten 4,10 und 4,23 Millionen Menschen im Ersten, der Sender sicherte sich 15,3 und 15,7 Prozent Marktanteil. Unter den jungen Menschen waren 8,3 und 8,4 Prozent. Mitundwurden 2,63 und 2,36 Millionen ermittelt, Das Erste sorgte für 10,9 und 11,0 Prozent. Unter den jungen Menschen wurden 6,6 und 5,4 Prozent möglich gemacht.3,53 Millionen Fernsehzuschauer waren beidabei, der Spielfilm sicherte sich 10,6 Prozent mit „Falsches Spiel“ in der Zielgruppe.verbuchte danach 3,77 Millionen Zusehende und sorgte für 34,9 Prozent bei den Werberelevanten. Sat.1 setzte auf, die Miniserie holte 0,95 und 0,98 Millionen sowie 5,8 und 6,0 Prozent beim jungen Publikum. Zwei-Reruns brachten 2,0 und 2,2 Prozent.sahen 0,73 Millionen Zuschauer, ehe 0,15 Millionen Zuschauerverfolgten. Die Zielgruppen-Marktanteile rutschten von 7,2 und auf 3,0 Prozent. Bei VOX waren 0,76 Millionen Menschen beidabei, danach sahen 0,32 Millionen Menschen noch. Bei den jungen Menschen wurden 7,5 und 3,6 Prozent ermittelt.RTLZWEI startete mitin den Abend: 0,79 Millionen Zuschauer führten zu 5,9 Prozent in der Zielgruppe.in Düsseldorf fuhr danach 0,50 Millionen Zuschauer ein, beim jungen Publikum waren 4,2 Prozent möglich. Die Spielfilmeundbrachten 0,80 und 0,39 Millionen zu Kabel Eins und fuhren 6,2 und 5,3 Prozent Marktanteil ein.