Fremantle arbeitet mit Me+You zusammen

Die RTL-Tochter Fremantle und Me+You Productions haben einen Entwicklungsvertrag im Bereich Fiction unterzeichnet. Die Produktionsfirma hat das Kate Winslet-Drama «I Am Ruth» unter Vertrag genommen. Der neue Dreijahresvertrag sieht vor, dass die fiktionalen Stoffe von Me+You bei Fremantle landen. Die von Richard Yee und dem ehemaligen BAFTA-Präsidenten Krishnendu Majumdar gegründete Produktionsfirma wird eng mit Fremantle's Global Drama Division und dem Vertriebsteam zusammenarbeiten, insbesondere mit Rebecca Dundon, SVP für Scripted Content bei Fremantle, und Hilary Martin, Creative Director von Global Drama, die die kreative und kommerzielle Leitung für Fremantle übernehmen wird. Sowohl für Me+You als auch für Fremantle wird De Maio Entertainment als strategischer Berater fungieren, um die Strategie zu optimieren und die Wirkung der einzelnen Projekte zu maximieren."Seit der Gründung von Me+You Productions sind wir stolz darauf, mit den aufregendsten Talenten vor und hinter den Kulissen zusammenzuarbeiten, um neue Geschichten und Stimmen von höchster filmischer Qualität auf die Leinwand zu bringen", so Majumdar und Yee. "Wir haben die Zusammenarbeit mit dem Team von Fremantle bei der kommenden Dramaserie «Alice & Jack» sehr genossen und freuen uns, diese Partnerschaft nun offiziell zu machen. Wir sind begeistert, mit einem so zukunftsorientierten und ehrgeizigen Unternehmen zusammenzuarbeiten, das unsere Vision teilt und uns helfen wird, zu expandieren und unsere Geschichten einem noch größeren internationalen Publikum zu präsentieren".Christian Vesper, CEO von Fremantle Global Drama, fügte hinzu: "Wir sind ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, mit den besten kreativen Talenten aus der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, und Krish und Richard passen mit ihrer preisgekrönten Arbeit bei Me+You perfekt in unser Team. Wir freuen uns sehr, sie an Bord zu haben und gemeinsam eine Reihe brillanter neuer Shows zu entwickeln.