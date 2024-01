«Schlag den Besten» startet Ende Februar bei RTL

TV-News

Elton führt Ende Februar durch seine zweite RTL-Show. Bereits Mitte des Monats kehrt «Blamieren oder Kassieren» auf die Bildschirme zurück.

RTL hat die erste von vier-Sendungen auf Samstag, den 24. Februar, datiert. Zur besten Sendezeit moderiert Elton nach «Blamieren oder Kassieren» dann seine zweite Show für den Kölner Sender. RTL hatte sich die Rechte an der einstigen ProSieben-Show gesichert, hinter der Raab TV in Kooperation mit Brainpool steht.Bei RTL folgt die Sendung einem neuen Konzept. In vier Shows treten jeweils elf Prominente in zehn Spielen gegeneinander an. Laut RTL werden darin sportliche Fähigkeiten und Intelligenz auf die Probe gestellt. Pro Spielrunde geht es um 10.000 Euro. Vor Beginn jedes neuen Spiels muss der Sieger eine riskante Entscheidung treffen: Weiterzocken oder das erspielte Geld mit nach Hause nehmen. In der vierten Show findet der große Showdown statt: Die beiden besten Prominenten der Staffel treten im Finale um den Staffel-Jackpot an. Die Aufzeichnungen der vier Shows erfolgte im Dezember 2023.In der ersten Show stellen sich Pascal Hens, Paul Janke, Calvin Kleinen, Timothy Boldt, Lili Paul-Roncalli, Adriano Salvaggio, Elena Miras, René Casselly, Benjamin Melzer, Lucas Cordalis und Hilde Gerg der Herausforderung. Frank Buschmann kommentiert die Spiele. Für Elton ist es derweil die zweite RTL-Show im Februar. Am 15. Februar kehrt, ebenfalls ein ehemaliges ProSieben-Format, auf die Bildschirme zurück.