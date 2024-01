«Family Guy» reißt kleine Bäume aus

Quotennews

Im Anschluss waren drei «Die Simpsons»-Episoden aus den Anfangsjahren zu sehen.

Mit dem Start der neuen-Staffel hat ProSieben Maxx einen deutlichen Schub am Dienstagabend bekommen. Die ersten drei neuen Geschichten brachten 2,7, 2,1 und 3,1 Prozent Marktanteil. Die ersten Episoden der 21. Staffel sind bereits seit mehreren Wochen bei Disney+ verfügbar, „The Munchurian Candidate“ von Mike Desilets wird bei Disney+ „Mampf der Titanen“, bei ProSieben Maxx als „Leck mich!“ bezeichnet. Ist die Geschichte wirklich eine Deutschlandpremiere, wie vom Spartensender beschrieben? 0,22 Millionen Menschen verfolgten die 20.15-Uhr-Sendung, die 0,8 Prozent Marktanteil bei allen holte. Unter den jungen Menschen waren 0,17 Millionen, die 3,3 Prozent Marktanteil brachten.Zwischen 20.40 und 22.10 Uhr wiederholte ProSieben Maxx gleich drei-Klassiker. 0,24 Millionen Menschen sahen „Die rebellischen Weiber“, 0,24 Millionen wohnten der „Fahrt zur Hölle“ bei und 0,17 Millionen wollten „Bart, das innere ich“ nicht verpassen. In der Zielgruppe wurden Reichweiten von 0,20, 0,20 und 0,15 Millionen gemessen, beim jungen Publikum wurden 3,5, 3,4 und 2,8 Prozent verzeichnet.Die letzten zwei-Episoden erreichten ab 17.35 Uhr noch 0,02 und 0,04 Millionen Zuschauer, „Die Menschen im Dorf am Ende der Welt“ und „Zwei Wunder“ sicherten sich 0,6 und 1,1 Prozent bei den Umworbenen. Die Deutschlandpremiere vonverzeichnete 0,08 Millionen, die Episode „Amandos Exil“ brachte 2,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zustanden. Mit der Geschichte „Die geheimnisvollen 20 Zentimeter Größenunterschied“ vonlockte 0,13 Millionen Menschen um 18.55 Uhr zu ProSieben Maxx , der Sender erzielte 2,6 Prozent bei den Umworbenen.