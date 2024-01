Südkoreanisches Drama «When Life Gives You Tangerines» in Arbeit

International

IU, Park Bo-gum, Moon So-ri und Park Hae-joon werden in der neuen Serie unter der Regie von Kim Won-suk mitspielen.

📢 NEW NETFLIX SERIES ALERT



What a stellar cast!



‘When Life Gives You Tangerines’ (working title) traces the adventures of Ae-sun, “the remarkable rebel” from Jeju Island, and Gwan-sik, “the unyielding iron.”



Starring: IU(@_IUofficial), Park Bo-gum(@BOGUMMY), Moon So-ri, Park… pic.twitter.com/PUrbQXwa0F — Netflix K-Content (@netflixkcontent) January 30, 2024

Die mit Spannung erwartete Dramaseriewird auf Netflix ausgestrahlt und hat beim Publikum bereits für Begeisterung gesorgt. Die Serie, die mit IU, Park Bo-gum, Moon So-ri und Park Hae-joon hochkarätig besetzt ist, zeigt das Talent des renommierten Produzenten Kim Won-suk («Misaeng: Incomplete Life») und des Drehbuchautors Lim Sang-chun («Becky's Back»).«When Life Gives You Tangerines» erzählt die Abenteuer von Ae-sun, der "bemerkenswerten Rebellin", und Gwan-sik, dessen Spitzname "unnachgiebiges Eisen" bedeutet, auf der Insel Jeju, einschließlich Gwan-siks lang anhaltender Schwärmerei für Ae-sun seit ihrer Jugend. Der koreanische Titel der Serie ist eine Hommage an den Jeju-Dialekt und bedeutet übersetzt "Danke für deine harte Arbeit", was der Geschichte kulturelle Authentizität verleiht.IU («My Mister»), die bereits zum zweiten Mal mit Produzent Kim Won-suk zusammenarbeitet, verkörpert auf wunderbare Weise Ae-sun, eine entschlossene Rebellin, die sich immer wieder gegen ihr Schicksal auflehnt. Park Bo-gum («Love in the Moonlight») erweckt Gwan-sik zum Leben, einen unerschütterlichen Mann, der seine aufrichtige Zuneigung durch seine Taten zeigt. Moon So-ri («Three Sisters») und Park Hae-joon («My Mister») verkörpern die älteren Versionen von Ae-sun bzw. Gwan-sik und verleihen der Handlung zusätzliche Tiefe.