A&E steigt bei Free Food Studios ein

Wirtschaft

Das in New York City ansässige Unternehmen gründet ein Joint-Venture.

A+E Networks hat ein Joint Venture mit Free Food Studios gegründet, einem neuen Full-Service-Produktionsunternehmen, das im vergangenen Jahr von der Autorin, Fernsehpersönlichkeit und Philanthropin Rachael Ray zusammen mit ihren langjährigen Mitarbeitern Brian Flanagan, Anthony Amoia und Sean Lee von Intentional Content gegründet wurde. Die Transaktion, die eine 50-prozentige Kapitalbeteiligung von A+E beinhaltet, wurde heute gemeinsam von Rob Sharenow, President of Programming, A+E Networks, Rachael Ray und Brian Flanagan, Principal von Intentional Content und CEO von Free Foods Studios, bekannt gegeben.Free Foods Studios konzentriert sich auf die Produktion, den Besitz und den Vertrieb von "in the kitchen"-Inhalten, die von Rachael Ray kreiert werden, und dient als Plattform für die Einführung und Entwicklung neuer und aufstrebender kulinarischer Talente. Als Teil der neuen Partnerschaft hat A+E Networks in den nächsten zwei Jahren 278 neue Episoden mit Rachael und anderen Talenten bei Free Food Studios bestellt, die im A+E Home.Made.Nation Lifestyle-Programmblock, auf FYI und allen anderen Plattformen ausgestrahlt und von A+E Networks weltweit vertrieben werden."A+E Networks arbeitet auch weiterhin mit führenden Autoren und Talenten zusammen, während wir unser Genre-führendes Home.Made.Nation Lifestyle-Programmportfolio erweitern, und es gibt niemanden, der mehr für kulinarische Programme steht als Rachael Ray und das Team der Free Food Studios", sagte Sharenow. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um Rachael und neue Talente auf A+E Networks und die Bildschirme in aller Welt und auf allen Plattformen zu bringen."