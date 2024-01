Neue «Not Dead Yet»-Gaststars

US-Fernsehen

Mehrere Schauspielkolleginnen und -kollegen werden in der zweiten Staffel der Comedyserie zu sehen sein.

Am Mittwoch, den 7. Februar 2024 um 20.30 Uhr kehrtmit der zweiten Staffel auf ABC zurück. Die Comedyserie basiert auf dem Buch "Confessions of a 40-something F**k Up" von Alexandra Potter und zeigt Gina Rodriguez als Nell Serrano. Sie arbeitet als Nachrufschreiberin für kürzlich Verstorbene, die sie sehen kann.Wendie Malick, Nico Santos, Rob Corddry, Tommy Martinez, Lidia Porto, Annie O'Donnell, Jesse Garcia und Cedric Yarbrough wurden als Gaststars für die zweite Staffel verpflichtet. David Windsor und Casey Johnson («This Is Us») sind die Showrunner von «Not Dead Yet», in der auch Hannah Simone, Lauren Ash, Rick Glassman, Joshua Banday und Angela Gibbs mitspielen.Johnson und Windsor sind die Autoren und ausführenden Produzenten. Rodriguez, Dean Holland und Wonderland Sound and Vision's McG, Mary Viola und Corey Marsh sind ebenfalls EPs. Die Serie wird von Disney TV Studios' 20th Television produziert.