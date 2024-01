ARD bestätigt Ende der «Rentnercops»

TV-News

Ende März läuft die siebte Staffel am Mittwochvorabend. Es wird der letzte Tanz von Bill Mockridge und Hartmut Volle als Ermittlerduo sein.

„Man soll gehen, wenn es am schönsten ist“, erklärt Bill Mockridge im Hinblick auf die siebte Staffel der ARD-Vorabendserie Das Erste hat die Ausstrahlung der neuen Runde für den 27. März terminiert und gleichzeitig bestätigt, dass es die finale Staffel sein wird. „Ich bin sehr dankbar, dass die «Rentnercops» so viele Jahre die Zuschauer begeistert haben“, lässt sich Mockridge weiter zitieren. Und sein Schauspiel-Kollege und Ermittlerpartner Hartmut Volle betont: „Ich habe jeden Drehtag genossen. Wir sind als Team zusammengewachsen und ich bin sehr froh, diese wunderbare Serie mitgeprägt zu haben.“Bevor ein endgültiger Schlussstrich gezogen wird, ermitteln Mockridge und Volle als die Kriminalkommissare a. D. Reinhard Bielefelder und Klaus Schmitz in sechs neuen Folgen. Das Erste verspricht ein „spannendes Finale“. „Unsere «Rentnercops» stehen gleich beide unter Mordverdacht“, so WDR-Redakteurin Elke Kimmlinger. „Ich möchte nicht allzu viel spoilern, aber das kann ich verraten: Man kann sich auch gut an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen, selbst wenn man nicht mehr so viele hat.“Konkret geht es in der neuen Staffel um gleich mehrere Morde, die die Rentnercops des Kommissariat 12 in Köln zu lösen haben. Künstler Domenicus Illner liegt tot in seinem Atelier und Rechtsmedizinerin Dr. Lara Krüger (Dela Dabulamanzi) begutachtet interessiert das Kunstwerk, das in seinem Nacken steckt. Ein Handballtrainer wird ermordet und auch Bielefelders Dackel Yoda ist in einen Mordfall verwickelt, denn sein Hundetrainer wird erstochen aufgefunden. Für Kriminalhauptkommissarin Vicky Adam (Katja Danowski) und Kommissaranwärter Hui Ko (Aaron Le) allerdings kommt es noch dicker: Denn die «Rentercops» werden verhaftet. Polizeipräsident Plocher (Michael Prelle) ist außer sich. Bielefelder und Schmitz wurden in einen Hinterhalt gelockt und ein Diskothekenbesitzer in ihrem Beisein mit ihrer Dienstwaffe erschossen. Kann das Revier mit vereinten Kräften ihre Unschuld beweisen und den wahren Täter dingfest machen?Produzent Peter Güde (Bavaria Fiction) sagt zum Abschied: „Das Erfolgsrezept der «Rentnercops» ist die Mischung aus Comedy und Crime. Das haben wir ein Jahrzehnt erfolgreich bewiesen und jetzt geht es für die Beiden in den wohlverdienten Ruhestand.“ Die Serie debütierte im März 2015 und wird es am Ende auf 82 Episoden bringen. Zuletzt schalteten im Schnitt 2,27 Millionen Fernsehzuschauer die sechste Staffel ein. Dem Ersten brachte dies einen soliden Marktanteil von 11,0 Prozent ein. Beim jungen Publikum sah es mit durchschnittlich 4,4 Prozent dagegen mager aus.