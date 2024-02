«Colin from Accounts» kommt zurück

International

Der Streamingdienst hat eine zweite Staffel der Serie angekündigt.

Paramount+ gab bekannt, dass eine zweite Staffel der gefeierten Comedy-Seriefür Paramount+ in den USA und Binge in Australien produziert wird. Patrick Brammall und Harriet Dyer kehren zurück, um die neue Staffel zu schreiben, zu produzieren und die Hauptrolle zu übernehmen, die derzeit in Australien produziert wird."«Colin from Accounts» hat das Publikum mit seinen skurrilen, nachvollziehbaren Geschichten und liebenswerten Charakteren schnell für sich gewonnen", so Jeff Grossman, Executive Vice President, Programming, Paramount+. "Patrick und Harriet entwickeln eine weitere phänomenale Staffel, und wir können es kaum erwarten, zu erfahren, wie es für Ashley, Gordon und Colin weitergeht.""Wir sind super aufgeregt, dass Paramount+ den guten Geschmack und das exquisite Urteilsvermögen hat, uns für eine weitere Staffel zu verlängern", so Brammall und Dyer. «Colin from Accounts» dreht sich um Ashley (Dyer) und Gordon (Brammall), zwei alleinstehende, komplexe Menschen, die in der ersten Staffel durch einen Nippelblitz, einen Autounfall und einen verletzten Hund zusammengebracht werden. Neben Dyer und Brammall sind Emma Harvie als Megan, Helen Thomson als Lynelle, Genevieve Hegney als Chiara, Michael Logo als Brett und Tai Hara als James zu sehen.«Colin from Accounts» wird von der Foxtel Group in Auftrag gegeben und von Easy Tiger Productions und CBS Studios produziert. Patrick Brammall, Harriet Dyer, Alison Hurbert-Burns, Lana Greenhalgh, Trent O'Donnell, Rob Gibson und Ian Collie fungieren als ausführende Produzenten der zweiten Staffel, Kevin Greene wird produzieren. Die zweite Staffel wird mit Unterstützung von Screen NSW über den Made in NSW Fund finanziert. Die Serie wird außerhalb Australiens und Neuseelands von Paramount Global Content Distribution vertrieben.