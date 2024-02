Canal+ bringt türkische Inhalte nach Indien

International

Mit der FilmBox+-Plattform sollen türkische Inhalte weiter vermarktet werden.

SPI International, ein CANAL+-Unternehmen, freut sich, seine Partnerschaft mit NXTDIGITAL Indien bekannt zu geben, um den Kanal Dizi und den Streaming-Dienst FilmBox+ zu starten. Abonnenten haben nun die einzigartige Möglichkeit, mit Dizi türkische Dramaserien in Hindi zu genießen.Murat Muratoglu, Head of Distribution bei SPI International, sagte: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit NXTDIGITAL India, um den Zuschauern den Dizi Kanal und FilmBox Arthouse Inhalte zu bieten. Diese Allianz ist ein wichtiger Schritt, um den indischen Zuschauern außergewöhnliche Unterhaltung zu bieten. Wir sind bereit, das digitale TV-Erlebnis mit einer Reihe von Inhalten für unterschiedliche Geschmäcker zu verändern.Khalid Khan, CEO von India Spark und maßgeblich am Zustandekommen der Partnerschaft zwischen SPI International und NXTDIGITAL India beteiligt, äußerte sich begeistert über die Zusammenarbeit und sagte: "Wir haben in den letzten Jahren die wachsende Vorliebe der indischen Zuschauer für türkische Inhalte beobachtet. Da wir hier eine große Chance erkannt haben, haben wir mit SPI International zusammengearbeitet, um ihre Inhalte in Hindi zu synchronisieren. Als Zuschauer glaube ich, dass dies ein bahnbrechender Moment für uns alle ist - es könnte der erste türkische Sender sein, der komplett in Hindi synchronisiert wird. Außerdem wird FilmBox Arthouse der Traum eines jeden Cineasten sein. Es wird eine Sammlung zeitloser Klassiker von legendären Regisseuren wie Hitchcock, Kurosawa, Fellini und anderen bieten. Zweifellos ist es eine Fundgrube an Unterhaltungsmöglichkeiten auf Abruf für unser Publikum. Es hat lange auf sich warten lassen, aber jetzt ist es da!"