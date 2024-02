Get Germanized  Ein Einblick in die deutsche Sprache, Kultur und Lebensweise

YouTuber

Dominik hat es sich mit seinem Kanal zur Aufgabe gemacht, mit Stereotypen über Deutschland aufzuräumen und auf humorvolle Weise mehr über die Sprache und Kultur zu vermitteln.

Auf YouTube haben sich über die Jahre hinweg auch immer mehr Kanäle rund ums Sprachenlernen etabliert. Zu den meisten größeren Sprachen gibt es zahlreiche Kanäle, die Tipps zum Lernen liefern und oft auch direkt Übungsmaterial. Auch der ein oder andere, der Deutsch lernen will und sich dafür auf YouTube begibt, hat einiges an Auswahl. Der Kanal „Get Germanized“ zählt hier jedoch zu den größten und hat sich schon seit Jahren etabliert. Zudem geht es über das reine Deutschlernen hinaus, sondern Dominik liefert neben der Sprache auch zahlreiche Informationen rund um die deutsche Kultur.Dominik war schon ganz am Anfang, als YouTube startete, auf der Plattform unterwegs. Seinen heutigen Kanal eröffnete er Anfang 2009. Schon als Kind faszinierten ihn Medien und er nahm gemeinem mit einem Freund eine eigene Radioshow auf, die sie „Night-Lite TV“ nannten. Hier gaben sie vor Gäste ihrer eigenen Show zu sein. Als Teenager gingen sie den nächsten Schritt und nahmen nun auch Videos mit der Kamera von Dominiks Vater auf. Sie dachten sich Sketche aus, entwickelten Special Effects und filmten sich auf ihren Motorrädern. Nicht alles davon war von hoher Qualität, aber am wichtigsten war ihnen der Spaß bei der Sache.Im Englischunterricht ermutigte Dominiks Lehrer seine Schüler stets dazu, die Sprache so oft wie möglich zu benutzen, um besser darin zu werden. Das ermutigte Dominik dazu, Videos auf Englisch zu drehen und diese auf YouTube hochzuladen. Hier würden sie das geeignete Publikum finden. Als Thema sprach er direkt von Beginn über deutsche Traditionen und die Sprache. Je mehr Leute auf den Kanal aufmerksam wurden, desto mehr Fragen über sein Leben und Deutschland erreichten ihn und so entwickelte sich der Kanal immer weiter. Zu Beginn hieß der Kanal noch „Meisterlehnsherr“, was auf eine Unterhaltung mit einem Freund während des Geschichtsunterrichts zurückzuführen ist. Als etwa 2013 das Projekt auch zu seinem Job wurde und er immer weiterwuchs, suchte er nach einem professionelleren Namen und landete so bei „Get Germanized“.Das älteste Video auf dem Kanal ist so heute bereits 14 Jahre alt und heißt „Proof of Aliens!“. Er drehte auch Videos zu deutschen Vokabeln über die Natur, stellte in einem Video 100 deutsche Schimpfwörter vor oder präsentierte die schlechtesten deutschen Anmachsprüche. Schnell etablierten sich auch Formate wie „German Word of the Day“, wobei er beispielsweise Wörter wie „Rasierschaum“, „Frust“, „Fahrradfahren“, oder „Friede“ vorstellte. Ebenso gab es „German Sentence of the day“ über Sätze wie „Nein, das möchte ich nicht“, „Das ist mir Jacke wie Hose“ oder „Wie viel kostet das?“.Das beliebteste Video auf dem Kanal hat inzwischen über 4,7 Millionen Aufrufe erhalten und ist ein kompletter Anfängerkurs fürs Deutsche, welcher über eine Stunde dauert. Weitere Videos, welche millionenfach geklickt wurden, heißen „15 Amerikanische Dinge Die Europäer Merkwürdig Finden“ oder „Why German is Scary“. In weiteren Videos kann man die deutsche Aussprache lernen oder Hinweise zu verschiedenen Dialekten erhalten. Des Weiteren stellte Dominik zehn Dinge vor, die er an Deutschland hasst und zehn, die er liebt, präsentierte zehn lustige deutsche Wörter oder klärt über Stereotypen auf. Auf dem Kanal, welcher inzwischen 452.000 Abonnenten zählt, lassen sich also Videos zu allen möglichen Themen rund um Deutschland finden. Auch extra Merch gibt es inzwischen zu dem Kanal zu erwerben. So sind T-Shirts, Pullovers, Tassen, Masken, Sticker, Taschen, Handyhüllen, Kissen und vieles mehr mit dem Logo des Kanals erhältlich.