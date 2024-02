TLC im März: Notruf, Küchen & Familien

TV-News

Der Fernsehsender hat auch eine neue Staffel über Dermatologen im Programm.

Der Factual-Sender TLC setzt ab Donnerstag, den 14. März 2024, um 22.15 Uhr die achte-Staffel fort. Die Serie wurde mit zahlreichen Besatzungen in den West Midlands gedreht. Drei Tage später feiert die dritte-Staffel ihre Premiere, die sonntags um 21.15 Uhr ausgestrahlt wird.Ein riesiges Lipom, das bei einem jungen Mann Depressionen auslöst. Ein großes Fibrom, das das Selbstbewusstsein einer Sängerin zunichtemacht. Eine Zyste im Gesicht, die die Arbeit eines Verkäufers extrem erschwert: Fünf Fachärzte behandeln in einer britischen Spezialklink dermatologische Härtefälle, sie quetschen, dränieren, veröden und tun alles, um ihren Patienten zu helfen.Staffel vier vonbeginnt am Montag, den 18. März, um 22.15 Uhr. Kim und Barry Plath wollten ihre neun Kinder auf einer abgelegenen Farm in South Georgia vor der Außenwelt beschützen, schotteten sie vor jeglicher Modernisierung ab und kontrollierten ihren Tagesablauf – so dass sie völlig unvorbereitet ins Leben starteten. Micah und Moriah haben trotzdem ihren Weg gefunden und versuchen, den Eltern zu verzeihen.Werktäglich bekommen die Zuschauer – ebenfalls ab 18. März – um 14.20 Uhr die 16. Staffel vonserviert. Salmonellenalarm in der Küche, heruntergekommene Gaststuben, geschmackloses Essen: Kein Wunder, dass manche Restaurants kurz vor der Pleite stehen! Da die Besitzer nicht wissen, wie sie aus dem gastronomischen Schlamassel herauskommen, muss Starkoch Robert Irvine in das Unmögliche möglich machen: Innerhalb von zwei Tagen und mit einem Budget von 10.000 Dollar soll der britische Chefkoch angestaubten Groschengräbern wieder auf die Beine helfen.