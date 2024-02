Canal+-Serie «Spinners» geht nach Brasilien

International

Die französische Serie ist demnächst beim Pay-TV-Sender zu sehen.

Das rasante Premium Drama, eine Koproduktion zwischen dem afrikanischen Streamingdienst Showmax und CANAL+, wurde vom brasilianischen TV-Giganten Globo im Rahmen eines von Studiocanal vermittelten Deals erworben. Die achtteilige Serie wurde im November in ganz Subsahara-Afrika auf Showmax und auf CANAL+ in Afrika ausgestrahlt und wird demnächst auf CANAL+ in Frankreich zu sehen sein.Das Action-Drama «Spinners» dreht sich um den beliebten und gefährlichen südafrikanischen Motorsport Spinning, bei dem Autos mit hoher Geschwindigkeit gefahren werden und die Fahrer Stunts in und aus dem Fahrzeug vollführen. Die Serie ist eine Mischung aus diesem dynamischen und elektrisierenden Sport, einer fesselnden Gangster- und Verbrechensermittlung und einer äußerst bewegenden Coming-of-Age-Geschichte, die mit atemberaubend hohen Produktionswerten aufwartet.Anne Chérel, EVP Global Sales and Distribution, STUDIOCANAL, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, dass dieses starke Drama zu Globo nach Brasilien geht. Die hochaktuelle Serie «Spinners» beleuchtet die erschreckenden Verfolgungsjagden, von denen junge Erwachsene in Südafrika gepackt werden, und zeigt das schwierige und nervenaufreibende Leben, das sie ständig meistern müssen."Produziert von Joachim Landau und Raphaël Rocher für Empreinte Digitale und koproduziert von Ramadan Suleman, ist die lokale Koproduktionsfirma von «Spinners» Natives at Large. Regie führt Jaco Bouwer (2021 SXSW-Gewinner Gaia, 2022 SAFTA-Kandidat für das beste TV-Drama «4 Mure»). Produzent und Co-Creator von «Spinners» ist Joachim Landau, Showrunner und Co-Creator ist Benjamin Hoffman.