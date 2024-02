Neuer «Tatort» aus Wien läuft am 10. März

TV-News

Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser ermitteln den Tod eines berüchtigten Nachtclubbesitzers in Wien.

Der Wiener-„Dein Verlust“ von Thomas Christian Eichtinger und Samuel R. Schultschik hat am Sonntag, 10. März 2024, Premiere. Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser sind neben Hubert Kramar, Christina Scherrer, Nicole Beutler, Tanja Raunig und Julius Feldmeier zu sehen. Gedreht wurde der Film von Katharina Mückstein in Wien zwischen 20. Februar und 20. März 2023. Als Produktionsfirma fungierte Epo-Film.Otto Hübner, Clubbesitzer und ein bunter Hund der Wiener Nachtszene, wird erschossen aufgefunden. Die Kommissarin Bibi Fellner (Adele Neuhauser) muss am Morgen ohne ihre Partner zum Tatort fahren. Der am Vorabend 60 Jahre alt gewordene Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) schläft noch seinen Rausch aus. Der Verdacht fällt auf den Geschäftsführer Georgios Sideris (Eidin Seyed Jalali), mit dem das Opfer wegen verschwundener Einnahmen im Streit lag. Eisner will Sideris befragen, doch der schießt auf den Kommissar. Die Kugel streift Eisner nur, doch schon bald gerät er in ernsthafte Schwierigkeiten. Tatortspuren und andere Indizien machen ihn zum Verdächtigen! Obwohl sich Eisner nach einem Filmriss nur noch an wenig erinnern kann, glaubt Bibi seinen Unschuldsbeteuerungen. Bei einem Hersteller von lebensechten 3D-Masken stoßen die beiden auf Social-Media-Fotos des Ermittlers, die Lukas (Julius Feldmeier), der neue Freund von Eisners Tochter Claudia (Tanja Raunig), gepostet hat. Obwohl Polizeichef Ernstl" Rauter (Hubert Kramar) an Eisners Unschuld glaubt, zögert der Interne" nicht, seinen Kollegen wegen Mordverdachts zu verhaften. Um herauszufinden, wer dem Kommissar einen Mord anhängen will, muss Bibi nicht nur den Mörder finden, sondern auch in alten Fällen recherchieren.„In unserem «Tatort» hat es schon immer Geschichten gegeben, in denen die Freundschaft Thema war“, erklärte Adele Neuhauser. „Aber in dieser Form, dass er völlig abhängig ist von ihrer Kraft und ihrer Initiative, habe ich es noch nicht erlebt. Moritz Eisner ist lange benommen von den Drogen, die ihm offenbar jemand in den Geburtstagsdrink gemischt hat. Er wirkt verstört, unsicher und ist viel zu verwirrt, um selber den Mordverdacht auszuräumen, in den er geraten ist. Umso mehr reißt sich Bibi zusammen. Weil sie weiß, es geht jetzt nicht um ihre Person. Sie muss bei klarem Verstand bleiben und Nägel mit Köpfen machen. Diese Ausgangslage ist ein ganz starker Kniff der Autoren. Für mich ist es ein ganz besonderer «Tatort».“