Quotencheck

Vier neue Folgen hat das ZDF in den vergangenen Wochen ausgestrahlt.

Bereits seit 19 Jahren strahlt das ZDF die britische Fernsehserie «Midsomer Murders» aus, die auf den Romanen der Autorin Caroline Graham basieren. Inzwischen sind über 138 Episoden entstanden, das ZDF hat am Anfang dies Jahres – wie üblich – vier neue Geschichten ausgestrahlt. Hierzulande läuftsonntags gegen 22.15 Uhr im Zweiten Deutschen Fernsehen.Das ZDF startete die Ausstrahlung mit „Ein Körnchen Wahrheit“, der Film hatte am 26. Dezember im britischen Fernsehen Premiere. In Deutschland erreichte die Geschichte von Julia Gilbert, die von Paul Gibson umgesetzt wurde, 2,55 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren und verbuchte einen Marktanteil von ordentlichen 14,0 Prozent. Die Episode vom 7. Januar um 22.15 Uhr zog 0,20 Millionen 14- bis 49-Jährige an, sodass man auf einen Marktanteil von 4,6 Prozent kam.Eine Woche später ging es erst um 22.30 Uhr los. „Dressed to Kim“ aus der Feder von Maria Ward, sahen 2,92 Millionen Zuschauer, wovon 0,24 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die Geschichte über eine Wohltätigkeitsveranstaltung inklusive einer Travestie-Show, die zum Drama wurde, als Lois Springfield tot aufgefunden wurde. Der öffentlich-rechtliche Sender schnappte sich mit dieser Story 18,1 Prozent bei allen sowie 6,1 Prozent beim jungen Publikum.„Der Untergang des Hauses Shirewell“ hieß die nächste Folge, die in Deutschland am 21. Januar 2024, um 22.15 Uhr gesendet wurde. Der 90-minütige Film lockte 3,35 Millionen Zuschauer an, das brachte dem Mainzer Fernsehsender einen fantastischen Marktanteil von 18,8 Prozent. Beim jungen Publikum kam die Geschichte von Julia Gilbert, die Roberto Bangura umsetzte, nur auf 0,17 Millionen Zuschauer und 4,2 Prozent.Nach dem Finale der Handball-Europameisterschaft und gegen die NFL-Championship-Spiele war bei den 14- bis 49-Jährigen die Luft raus. Die vierte Folge zog nur 0,08 Millionen Zuschauer an, der Marktanteil von „Das Buch Bertram“ bewegte sich bei schlechten 1,9 Prozent. Beim Gesamtpublikum erreichte die Regiearbeit von Gill Wilkinson allerdings gute 3,06 Millionen Zuschauer, damit erreichte die Storyline von Jeff Povery immerhin starke 17,7 Prozent Marktanteil.Auch in diesem Januar war «Inspector Barnaby» im ZDF sehr stark. Im Durchschnitt erreichten die vier neuen Geschichten am späten Sonntagabend 2,97 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 17,2 Prozent. Mit der Delle am 28. Januar 2024 holte die Fernsehserie nur 0,17 Millionen Zuschauer, der Marktanteil wurde auf 4,2 Prozent beziffert.