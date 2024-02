Für RTL Living: Eva Longoria präsentiert ihr Mexiko

TV-News

Ab Ende Februar ist die Schauspielerin beim Pay-TV-Sender in der sechsteiligen Doku-Serie «Eva Longorias Mexiko» zu sehen.

Für den Nachrichtensender CNN begab sich die Schauspieler Eva Longoria, die vor allem für ihre Rolle als Gabrielle Solis in «Desperate Housewives» bekannt ist, in der sechsteiligen Doku-Serieauf die Spuren ihrer mexikanischen Herkunft. Nun kommt das Format nach Deutschland. Der Pay-TV-Sender RTL Living zeigt ab dem 26. Februar um 20:15 Uhr. Jeden Montag ist eine neue Folge zu sehen, alle Episoden stehen ab dem 26. Februar auf RTL+ zum Streamen bereit.In der Serie reist Longoria durch Mexiko, um herauszufinden, wie die Menschen, ihre Kultur, die Landschaft und die reiche Geschichte die äußerst vielfältige Küche des Landes geprägt haben. Dort findet sie neben endlosen Küsten, üppigem Dschungel und trockenen Bergregionen vielfältige und aufregende Kulinarik. Eva Longoria lüftet die Geheimnisse hinter Mexikos wertvollsten und manchmal überraschenden Gerichten, während sie Schweinefleisch aus einem unterirdischen Ofen in Yucatan, samtige Schokoladenmole in Oaxaca und die innovative Küche von Mexiko-Stadt verkostet.Die Schauspielerin verliebt sich dabei in die Lebenslust der Mexikaner und deren Leidenschaft fürs Essen und entdeckt einige der besten Restaurants und Taco-Stände der Welt. Hinter der Serie steht Schauspieler Stanley Tucci als Executive Producer, der für seine eigene Doku-Seriemit zwei Emmys ausgezeichnet wurde.