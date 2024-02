«Die Hundedetektive»: RTL plant neues Sonntagvorabend-Format

TV-News

In der Sendung sucht Alexandra Grunow mithilfe ausgebildeter Suchhunde nach vermissten Vierbeinern.

Der wohl bekannteste Host von Tierformaten im deutschen Fernsehen ist Martin Rütter. Der „Hundeprofi“ ist derzeit am Sonntagvorabend bei RTL in seinem Format «Martin Rütter – Die Welpen kommen» zu sehen. Noch bis Ende Februar läuft das Format, in dem Rütter Familien beim Training junger Hunde hilft.Danach plant RTL ab Sonntag, den 3. März, ein neues Format, das den Sendeplatz um 19:05 Uhr übernehmen wird. Es handelt sich um. Darin geht es um die Suche nach entlaufenen Hunden, die nicht mehr zu den Besitzern zurückgekehrt sind.Im Mittelpunkt steht ein Team aus Tiersuchspezialisten rund um Gründerin Alexandra Grunow. Sie setzen alles daran, mithilfe von speziell ausgebildeten Suchhunden, modernster Technik und unterschiedlichsten Methoden, verschwundene Vierbeiner zu finden und sie zu ihren Besitzern zurückbringen.