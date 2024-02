NBC holt «Weakest Link» zurück

US-Fernsehen

Die Produktion neuer Folgen ist für das Frühjahr geplant.

Die NBC-Gameshow, moderiert von Emmy-Preisträgerin Jane Lynch, kehrt am Dienstag, 2. April, um 21 Uhr zurück. Die Serie wird am nächsten Tag auf Peacock ausgestrahlt. Die Spiele beginnen mit einem «Days of our Lives»-Special, in dem die Darsteller Lindsay Arnold, Bryan Dattilo, Galen Gering, Tina Huang, Victoria Konefal, Martha Madison, Eric Martsolf und Zach Tinker gegeneinander antreten, um Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln.In jeder Folge betreten acht Kandidaten das Studio als völlig Fremde, müssen aber zusammenarbeiten, um in jeder Runde den maximalen Betrag an Preisgeld zu gewinnen. Die Kandidaten beantworten abwechselnd Fragen zum Allgemeinwissen, um Ketten von richtigen Antworten zu bilden. Durch aufeinander folgende richtige Antworten erhöht sich der Wert der Kette erheblich, während falsche Antworten die Kette unterbrechen und die Teilnehmer zwingen, auf der Geldrangliste ganz unten anzufangen. Der Hauptpreis steigt mit jeder Runde, aber die Teilnehmer müssen zuerst abstimmen, um den Mitbewerber zu eliminieren, den sie für das "schwächste Glied" in der Kette halten.Stuart Krasnow, der die ursprüngliche NBC-Sendung produziert hat, ist in derselben Rolle als Showrunner tätig. Jane Lynch ist zusammen mit Aaron Solomon auch ausführende Produzentin. «Weakest Link» wird von BBC Studios Los Angeles Productions in Zusammenarbeit mit Universal Television Alternative Studio, einer Abteilung der Universal Studio Group, produziert. Ryan O'Dowd fungiert als ausführender Produzent für BBC Studios.