«Single Black Female 2» kommt

Amber Riley, Raven Goodwin und K. Michelle sind in der Fortsetzung dabei.

Lifetime kündigt die mit Spannung erwartete Fortsetzung von «Single Black Female» an, die über 8,0 Millionen Gesamtzuschauer auf linearen und digitalen Plattformen erreichte und die Nummer 1 unter den Originalfilmen außerhalb der Ferienzeit im Jahr 2022 war. Amber Riley, Raven Goodwin und K. Michelle spielen erneut ihre Rollen in. Der Film hat am Samstag, den 2. März um 20:00 Uhr Premiere feiert und drei Jahre nach den verrückten Ereignissen des ersten Films spielt."Drei Jahre, nachdem sie nur knapp den mörderischen Fängen ihrer Halbschwester Simone (Amber Riley) entkommen ist, ist Monica (Raven Goodwin) bereit für einen Neuanfang in Seattle als Moderatorin der beliebtesten investigativen Fernsehsendung der Stadt. Mit ihrer besten Freundin Bebe (K. Michelle) an ihrer Seite und einem neuen Liebesinteresse geht es für Monica aufwärts. Simone, die heimlich wieder gesund gepflegt wird und an Amnesie leidet, baut sich ein neues Leben auf, als sie im Fernsehen auf Monica trifft und ihre Erinnerungen zurückkommen, was zu einem schicksalhaften Wiedersehen der Schwestern führt. Können die beiden die Vergangenheit hinter sich lassen? Oder wird Simones Bedürfnis nach Rache den Sieg davontragen?Im Film spielen außerdem Morgan Alexandria («Line Sisters»), Christine Horn («Snowfall») und Kendrick Cross («Ambitions») mit. «Single Black Female 2: Simone's Revenge» wird von Swirl Films für Lifetime produziert. Gold Morgan, Ron Robinson, Abbey Sibucao und Eric Tomosunas fungieren als Executive Producers. Shari Carpenter führt Regie nach einem Drehbuch von Sa'Rah Jones und Tessa Scott.