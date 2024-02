«Bail Jumpers» startet

US-Fernsehen

Die neue Serie über Kopfgeldjäger startet bei Investigation Discovery.

Die neue ID-Seriefolgt Kopfgeldjägern aus dem ganzen Land, die unerwartete und unvergessliche Gespräche mit Flüchtigen führen, nachdem diese festgenommen wurden und sich auf dem Weg ins Gefängnis befinden. Sobald der Flüchtige auf dem Rücksitz Platz genommen hat, geht es in den hemmungslosen Dialogen um belanglose Streitereien und Schimpftiraden über den Partner, um Vorstrafenregister und Geschichten über das Leben auf der Flucht - und immer um tiefe Einblicke in das unglaubliche Leben der schillerndsten Figuren. Die ersten beiden Episoden von «Bail Jumpers» werden am Dienstag, den 5. März, um 22 Uhr auf Investigation Discovery in einer Doppelfolge ausgestrahlt.In der Premierenfolge „True Crime, Speed and Secret Societies“ haben Vater und Sohn Reggie und Garrett Willis eine überraschende Autofahrt mit einer schwangeren Flüchtigen, bei der ein emotionales Gespräch über ihre Schwangerschaft eine scharfe Wendung nimmt und geheime Gesellschaften auffliegen. In dieser Folge trifft das Kopfgeldjäger-Duo Harvey Flowers Jr. und Tony Yeager aus Memphis, Tennessee, auf eine Flüchtige, die gerne über ihre Besessenheit von wahren Verbrechen plaudern möchte.In "UFOs, Sandwiches und der Cousin-Effekt", das am selben Abend um 22:30 Uhr kommt wird, unterhalten sich die Kautionsagentin Kay Perkins aus North Carolina und ihr Field General John George mit einem Flüchtigen, der merkwürdige familiäre Verbindungen hat, während Tina Johnson und Darnell Banks in Louisiana einen Mann aufgreifen, der faszinierende, aber auch gruselige Geschichten zu erzählen hat. In dieser neuen Vorschau hören Tina und Darnell, wie dieser Flüchtling eine unheimliche Geschichte über eine Begegnung mit Außerirdischen erzählt, die er bei seiner Arbeit im Golf hatte.«Bail Jumpers» wird für Investigation Discovery von Blackfin, einer Abteilung der Alternative Television Group von Lionsgate, Poppa Bull Productions und Yasny Productions produziert.