MGM Studios holen sich «I Am: Celine Dion»

Das zu Amazon gehörende Studio hat sich die weltweiten Rechte geschnappt.

I Am: Celine Dion, a documentary directed by Oscar-Nominated Irene Taylor, will be released globally on Prime Video. pic.twitter.com/tZAgWCyqaz — Amazon Studios (@AmazonStudios) January 30, 2024

Amazon MGM Studios gab bekannt, dass es die weltweiten Rechte an der abendfüllenden Celine Dion-Dokumentationerworben hat. Der Dokumentarfilm der Oscar-nominierten Filmemacherin Irene Taylor ist eine Momentaufnahme einer entscheidenden Zeit im Leben und in der Karriere einer der anerkanntesten, respektiertesten und erfolgreichsten Künstlerinnen in der Geschichte der Popmusik, Celine Dion.Diese intime Erkundung nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise in Celines Vergangenheit und Gegenwart, auf der sie ihren Kampf mit dem Stiff-Person-Syndrom (SPS) und die Anstrengungen, die sie unternommen hat, um weiterhin für ihre geliebten und treuen Fans aufzutreten, offenbart. Von der Besichtigung ihrer Couture-Garderobe und ihrer persönlichen Gegenstände bis hin zu einem Besuch im Aufnahmestudio zeigt der Dokumentarfilm das Privatleben eines globalen Megastars, wie man es noch nie zuvor gesehen hat. «I Am: Celine Dion» ist ein emotionaler, energiegeladener und poetischer Liebesbrief an die Musik. Mehr als ein Jahr lang wurde gefilmt, wie die legendäre Sängerin ihren Weg zu einem offenen und authentischen Leben inmitten ihrer Krankheit beschreitet.Der Dokumentarfilm, der von Sony Music Vision in Zusammenarbeit mit Sony Music Entertainment Canada und Vermilion Films produziert wurde, wird auf Prime Video in mehr als 240 Ländern und Gebieten weltweit zum Streamen verfügbar sein. Das Veröffentlichungsdatum für Prime Video wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben."Die letzten Jahre waren eine große Herausforderung für mich, die Reise von der Entdeckung meiner Krankheit bis zum Lernen, damit zu leben und damit umzugehen, aber mich nicht davon bestimmen zu lassen", sagte Celine Dion. "Auf dem Weg zur Wiederaufnahme meiner Karriere als Sängerin habe ich gemerkt, wie sehr ich es vermisst habe, meine Fans zu sehen. Während dieser Abwesenheit beschloss ich, diesen Teil meines Lebens zu dokumentieren, um zu versuchen, das Bewusstsein für diese wenig bekannte Krankheit zu schärfen und anderen zu helfen, die diese Diagnose teilen."