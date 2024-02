Neue «WWE Legends»-Folgen bei Maxx

TV-News

Die Fernsehstation strahlt neue Geschichten ab 15. Februar aus.

Der Fernsehsender ProSieben Maxx hat den Start von neuen-Episoden angekündigt. Die Dokumentationsreihe geht mit der Folge „nWo“ weiter. Scott Hall, Kevin Nash und Hulk Hogan schließen sich im Juli 1997 zur "New World Order" zusammen. Die Gruppe von Bösewichten verändert die Welt des Wrestlings und des Entertainments maßgeblich, da die Fans zum ersten Mal in der Geschichte des Sports, die Bösen anfeuern.Die erste neue Folge ist am Donnerstag, den 15. Februar, um 20.15 Uhr geplant. Ab 22.05 Uhr wird von dem Ross Hochrow geschnittenen Format die Wrestlingshow «NXT» gesendet. Bei den zehn neuen Episoden handelt es sich um die dritte Staffel, die im Frühjahr 2023 beim Fernsehsender A&E ausgestrahlt wurde.Eine Woche später blickt man auf „The Iron Sheik“. Er ist einer der bekanntesten Bösewichte in der Geschichte des WWE. Der Mann hinter der Figur, Hossein Khosrow Vaziri, stammt aus dem Iran und kommt in den späten 60er-Jahren nach Amerika, ohne die Sprache zu sprechen. Mit seiner Familie lebt er den amerikanischen Traum, doch es folgen auch schwere Schicksalsschläge.