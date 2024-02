Sehr guter Start für «Roadtrip Amerika 2»

Quotennews

Am Vorabend erreichten die verschiedenen Formate von Kabel Eins tolle Werte.

Am Donnerstagabend startete Kabel Eins. Die erste Folge hieß „Willkommen an der Ostküste – Von New York bis Pennsylvania!“ und begleitete Frank Rosin, Alexander Kumptner und Ali Güngörmüs auf ihrer Wohnmobil-Reise durch das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. 0,84 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen den Auftakt, der 3,2 Prozent Marktanteil brachte. In der Zielgruppe waren 0,40 Millionen möglich, der Marktanteil belief sich auf fantastische 7,7 Prozent. Die erste Staffel erreichte im Februar 2023 bis zu 0,91 Millionen Zuschauer und 7,9 Prozent in der Zielgruppe.Die um 15.50 Uhr gesendeteinformierte 0,28 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, darunter waren 0,09 Millionen Werberelevante. Die Sendung mit Angela van Brakel und Norbert Anwander sicherte sich 6,6 Prozent in der Zielgruppe. Die-Folge „Mörderische Seifenoper“ verfolgten 0,31 Millionen Zuschauer, die ABC Signature-Produktion fuhr 5,1 Prozent in der Zielgruppe ein.Ein Thema über die Route 66 lockte 0,41 Millionen Zuschauer zu, die mit 0,09 Millionen Umworbenen auf 4,6 Prozent Marktanteil kam. Die Lenderstuben in Balzhausen unterhielten 0,50 Millionen Menschen bei. Die neue Folge sicherte sich 4,8 Prozent in der Zielgruppe. Reportagen vom Berliner Kurfürstendamm und Bremer Freimarkt bescherten0,56 Millionen Zuschauer und zog 0,17 Millionen Werberelevante ein. Kabel Eins freute sich über 4,5 Prozent bei den jungen Menschen.