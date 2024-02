«Das 1% Quiz» läuft erfolgreich weiter

Quotennews

Doch das im Anschluss gesendete Programm führt auf keinen grünen Zweig.

Seit 23. November 2023 strahlt der Fernsehsender Sat.1 am Donnerstagabend neue und alte Folgen vonaus. Die elfte Programmierung war – wie schon in den Vorwochen für Senderverhältnisse – erfolgreich. Jörg Pilawa begrüßte Heiner Lauterbach und Emilio Sakraya, 1,49 Millionen Menschen sahen das Logik-Quiz. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 5,8 Prozent. Beim werberelevanten Publikum fuhr man 0,51 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil belief sich auf 9,8 Prozent.Gegen das Dschungelcamp hatte Sat.1 ab 22.20 Uhr absolute keine Chance. Eine aus dem Jahr 2018 produzierte Folge vonenttäuschte mit 0,51 Millionen Fernsehzuschauern und verbuchte 2,9 Prozent Marktanteil. Die Flachwitze, die unter anderem von Hugo Egon Balder vorgetragen wurden, sicherten sich nur 0,16 Millionen junge Zuschauer und führten zu 3,9 Prozent. Die Sendung, in der damals Giulia Siegel, Joey Heindle und Silvia Wollny dabei waren, verfolgten bis 01.30 Uhr noch 0,24 Millionen. In der Zielgruppe floppte die Sendung mit 4,0 Prozent.Zwischen 15.00 und 16.00 Uhr setzte Sat.1 auf, in der dieses Mal die 21-jährige Anna Lens aus ihrem Elternhaus in ihre eigene Wohnung zog. Das recht spannungsarme Format verbuchte 0,23 Millionen Zuschauer, wovon 0,04 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Bei den Umworbenen standen fürchterliche 2,8 Prozent auf der Uhr. Die vorletzte Folge vonerreichte 0,24 Millionen Zuschauer und miserable 1,7 Prozent in der Zielgruppe.