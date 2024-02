ZDF zeigt Zeitreise-Serie mit Katja Riemann im März

TV-News

Was würde man in seinem Leben ändern, wenn man die Chance hätte, in die Vergangenheit zu reisen? Dieser Frage widmet sich das ZDF im März in der Serie «Reset».

Das ZDF hat einen Sendertermin für die sechsteilige Mini-Seriegefunden und zeigt am Montag, 11. März, die erste von drei Doppelfolgen zur besten Sendezeit. Am Mittwoch, 13. März, sowie am Donnerstag, 14. März, folgen die restlichen vier Episoden, in denen Katja Riemann und Hannah Schiller die Hauptrollen spielen. Ursprünglich wurde die Serie unter dem Arbeitstitel «Plan B» angekündigt, so heißt das Format auch im Original, das in Kanada von KOTV Inc. produziert wurde. Die Autoren der kanadischen Reihe sind Jean-François Asselin und Jacques Drolet. Hierzulande verfassten Ingrid Kaltenegger und Mika Kallwass die Drehbücher.In den von Isa Prahl und Eoin Moore inszenierte Geschichten spielt Katja Riemann die erfolgreiche TV-Moderatorin und bekannte Feministin Flo Bohringer. Eines Abends zerbricht allerdings ihre perfekte Welt, als sie ihre 15-jährige Tochter Luna (Hanna Schiller) tot in deren Zimmer auffindet. Trauer und Schuldgefühle lassen Flo verzweifeln. Doch eine Zeitreiseagentur ermöglicht ihr in die Vergangenheit zu reisen und Lunas Suizid zu verhindern. Für ihr Ziel, nicht nur ihre Tochter zu retten, sondern ihre beiden Kinder Luna und Carlo (Paul Ahrens) zu stärkeren und aus ihnen glücklichere Menschen zu machen, geht Flo das Wagnis ein. Dabei hinterfragt sie zunehmend ihr Verhalten als berufstätige Mutter und ihren eigenen Karriereweg. Sie ändert frühere Entscheidungen und löst damit neue herausfordernde Ereignisse aus, die sie immer wieder an ihre Grenzen bringen.„«Reset – Wie weit willst du gehen?» ist eine hochemotionale Miniserie, die im Gewand der Zeitreise davon erzählt, wie eine Mutter versucht ihr Kind zu retten. Mit der Frage ‚Lässt sich das Leben ändern, wenn man in der Zeit zurückreisen kann?‘ folgen wir Katja Riemann und Hannah Schiller in der ganz persönlichen Geschichte ihrer Figuren und erzählen gleichzeitig über tiefsitzende Geschlechter-Rollenbilder und die Herausforderungen, mit denen Frauen heute konfrontiert sind“, erklärt Heike Hempel, Hauptredaktionsleiterin Fernsehfilm/Serie II.In weiteren Rollen standen Thomas Loibl, Annika Kuhl, Ursula Renneke, Dejan Bućin, Sara Fazilat und Hildegard Schroedter. Die Produktion verantwortete die Kölner Produktionstochter Gaumont GmbH. Andreas Bareiss und Sabine de Mardt fungierten als Produzenten, Lina Mareike Zopfs war Producerin. Verantwortliche ZDF-Redakteurin war Kristl Philippi. In der ZDFmediathek stehen alle Folgen ab Donnerstag, 7. März, zum Abruf bereit.