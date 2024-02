Primetime-Check

Überzeugt «Ein Krimi aus Passau» im Ersten? Wie viele Zuschauer hatte «Forsthaus Rampensau Germany» bei ProSieben?

Am Donnerstagabend verfolgten 5,53 Millionen Zuschauer, der 20,7 Prozent bei allen und nur 4,8 Prozent bei den jungen Menschen holte. Mit den Informationsprogrammenunderreichte Das Erste 2,87 und 2,04 Millionen, die Marktanteile lagen bei 12,4 und 10,3 Prozent. Beim jungen Publikum lieferte man 5,1 und 5,8 Prozent ab.Mitverbuchte das ZDF 5,82 Millionen und 21,7 Prozent, dashatte im Anschluss noch 4,30 Millionen und 18,4 Prozent. Die Sendungen erzielten 11,7 und 7,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Talkshowholte 2,72 Millionen Zuschauer und führte zu 14,6 Prozent Marktanteil bei allen sowie 5,5 Prozent bei den jungen Menschen.sahen 1,92 Millionen Zuschauer, danach erreichte3,76 Millionen. Die Programme verbuchten 13,0 und 39,2 Prozent in der Zielgruppe. Bei Sat.1 sahen 1,49 Millionen Menschen, das auf 9,8 Prozent in der Zielgruppe kam. Im Anschluss sahen nur 3,9 Prozent der jungen Leute. ProSieben setzte auf, das auf 0,56 Millionen und 4,4 Prozent bei den Umworbenen kam. Zwei weitere-Folgen scheiterten mit 1,4 und 1,8 Prozent.Für RTLZWEI sicherten sich(0,48 Millionen) und(0,22 Millionen) 4,8 und 2,8 Prozent in der Zielgruppe. Kabel Eins startete0,84 Millionen Zuschauer, danach sahen 0,45 Millionen noch. Die Shows verzeichneten 7,7 und 4,3 Prozent in der Zielgruppe. Mit den Filmen(1,28 Millionen) Und(0,67 Millionen) sorgte VOX für 8,3 und 6,2 Prozent.