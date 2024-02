DF1 übernimmt ab dem Wochenende Inhalte von DAZN

TV-News

Einen Monat nach dem Start des Free-TV-Senders vergrößert DF1 sein Angebot wie geplant mit den Inhalten des Streamingdienstes DAZN. Bislang war nicht bekannt, um welche Sportinhalte es sich dabei handeln würde, nun ließ DAZN die Katze aus dem Sack. Am Sonntag, 4. Februar, überträgt DF1 das Fußball-Spiel zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem VfL Wolfsburg der Google Pixel Frauen-Bundesliga.Darüber hinaus sind im Free-TV Spiele aus der UEFA Women’s Champions League sowie jede Saison mehrere Spiele aus der Google Pixel Frauen-Bundesliga live zu sehen. Hinzu kommt die Saudi Pro League, die seit Sommer mit namhaften Transfers für Aufsehen sorgt. Erstmals überträgt DAZN bei DF1 am 7. Februar ein Spiel von der arabischen Halbinsel mit dem Spiel Al Tai gegen Al Ittihad (19:00 Uhr), gefolgt von Al Nassr mit Weltstar Cristiano Ronaldo gegen Al Fateh (17. Februar, 18:00 Uhr) und eine Woche später Al Nassr gegen Al Shabab (25. Februar, 18:00 Uhr). Darüber hinaus wird es wöchentliche Highlight-Shows zur Frauen-Bundesliga und zur 3. Liga der Männer geben.Neben dem Fußball zeigt DF1 dank der Kooperation mit DAZN auch ausgewählte Handball-Spiele des Final Four aus der EHF Champions League und EHF European League. Außerdem gibt es das Testspiel der deutschen Futsal-Nationalmannschaft gegen Spanien am 6. Februar ab 18:30 Uhr live zu sehen. Damit wird die Zusammenarbeit zwischen DAZN und DF1 auch im Programm sichtbar. DAZN Media verantwortet seit Sendebeginn auch die Vermarktung des Senders.