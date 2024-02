Harry Potter kehrt zu RTL+ zurück

TV-News

Nachdem RTL+ die Filmreihe im Herbst bereits im Line-up hatte, kehrt sie ab März auf den Streamingdienst zurück.

In den kommenden Wochen kehrt das Filmfranchise «Harry Potter» auf die Bildschirme zurück, denn Sat.1 beginnt am 10. Februar die Ausstrahlung der Begleit-Reihe, mit dem die Autorin Joanne K. Rowling ihre Drehbuch-Debüt gab. Und auch die Originalserie wird auf dem kleinen Bildschirm verwertet, denn der Streamingdienst RTL+ hat die Rückkehr der achtteiligen Original-Filmreihe mit Daniel Radcliffe angekündigt.Der RTL-Streamer zeigt ab dem 1. März alle Filme über die Abenteuer von Harry, Ron (Rupert Grint) und Hermine (Emma Watson). Los ging die Reihe im Jahr 2001 mit «Harry Potter und der Stein der Weisen». Aus dem siebten Buch machte David Yates, der die Regie ab dem fünften Film «Harry Potter und der Orden des Phönix» übernahm und auch die Ableger-Filme «Phantastische Tierwesen» inszenierte, einen Zweiteiler, der 2010 und 2011 in die Kinos kam.{werbung]Die mehrfach oscarnominierten Filme gelten als eine der erfolgreichsten Kinoreihen aller Zeiten und erzählen eine Geschichte über Freundschaft, Liebe und Toleranz. Vom Original-Cast sind inzwischen drei Hauptdarsteller verstorben. Bereits nach dem zweiten Film «Harry Potter und die Kammer des Schreckens» starb im Jahr 2002 Albus-Dumblerdore-Darsteller Richard Harris. 2016 folgte der Tod von Alan Rickman, der den Zaubertrank-Lehrer Severus Snape verkörperte. Im Herbst 2022 verstarben zudem Hagrid-Darsteller Robbie Coltrane sowie Harris’ Nachfolger Michael Gambon.