«This Is Us» läuft bei ProSieben Fun

TV-News

Die Pay-TV-Station strahlt ab Mitte Februar die dritte Staffel aus.

Derzeit läuft am Samstagvorabend bei ProSieben Fun «Seattle Firefighters – Die jungen Helden». Ab 17. Februar 2024 wird die Fernsehstation ab 19.30 Uhr allerdings die dritte Staffel der erfolgreichen NBC-Seriewiederholen. Die Episode, die Schauspieler und Produzent Ken Olin umsetzte, wurde von Dan Fogelman, Isaac Aptaker und Elizabeth Berger verfasst.In der Nacht, in der Jack Rebecca kennenlernt, hat er nur neun Dollar. Während Franco Harris den makellosen Empfang vollendet, geht Jack mit Rebecca auf einen Jahrmarkt. Als es regnet, gesteht er, dass er sich keinen Regenschirm leisten kann und dass sein Leben seit seiner Rückkehr aus dem Vietnamkrieg unstet ist. Rebecca spricht über ihre Unverträglichkeit und die Unzulänglichkeiten des Rendezvous, aber wegen der "Art, wie er sie ansieht", küsst sie ihn und stimmt einem weiteren Treffen zu. Später sieht Jack, wie ein anderer Mann ihr Blumen schenkt und sie küsst.In der Gegenwart macht Deja Randall Vorwürfe, weil er zu sehr versucht, ihre Erfahrungen zu vereinheitlichen. Sie stellt ihren leiblichen Vater zur Rede und erlaubt Randall und Beth, das Adoptionsverfahren einzuleiten. Kevin und Zoe schlafen miteinander; Beth glaubt, dass Zoe Männer benutzt und Kevin verletzen wird, aber es gelingt ihr nicht, sein romantisches Interesse an Zoe zu zerstreuen. Dr. Jasper, ein Fruchtbarkeitsspezialist, lehnt Kate wegen ihrer Risikofaktoren als Patientin ab, aber ihr Fall bewegt ihn und er überlegt es sich noch einmal; Kate und Toby lassen sich behandeln, obwohl die Wahrscheinlichkeit eines Misserfolgs bei 90 Prozent liegt. Toby wirft seine Antidepressiva weg, weil sie seine Spermienzahl verringern. In der Zukunft bereiten sich Randall und Tess darauf vor, "zu ihr zu gehen". Randall ruft Toby an, der unsicher einwilligt, sie zu begleiten.