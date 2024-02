«Moment of Proof» startet am Sonntagabend

TV-News

Der Fernsehsender RTL Crime strahlt die britische True-Crime-Serie aus.

Nachschub in Sachen True-Crime bekommt der Pay-TV-Sender RTL Crime . Ab Sonntag, den 10. März 2024, wird manausstrahlen. Die Reihe mit 15 Folgen läuft als Deutschlandpremiere und stammt aus Großbritannien. Inzwischen sind zwei weitere Staffeln entstanden, die die BBC in Auftrag gegeben hat.Die fesselnde Doku-Serie zeigt die Jagd nach den gefährlichsten Kriminellen und dreht sich um den entscheidenden Moment, in dem Ermittler endlich den Durchbruch erzielen und einen Fall lösen. Ob es sich um den ausschlaggebenden DNA-Treffer, ein dramatisches Geständnis oder eine maßgebliche Widerlegung eines Alibis handelt, bei «Moment of Proof» decken geniale Ermittler Verbrechen auf. Anhand von Interviews, Rekonstruktionen und Beweisen aus den Fällen geben britische Beamte, die hinter den großen Kriminalfällen stehen, Zugang zu den Verbrechen, die sie anhand der Spuren, denen sie gefolgt sind, gelöst haben.Am Freitagabend, den 15. März, werden die Zweiteiler «Ransom – Der einbeinige Killer» und «Code Blue: Mordalarm» wieder ins Programm genommen.